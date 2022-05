Gesundheitsministerium: Einreichung zum Papageno-Medienpreis für suizidpräventive Berichterstattung 2022 noch bis 1. Juli möglich

Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Berücksichtigt werden Beiträge, die zwischen Juli 2021 und Juni 2022 veröffentlicht werden.

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), die österreichischen Gesellschaft für Suizidprävention (ÖGS), die Wiener Werkstätte für Suizidforschung sowie der Verein Kriseninterventionszentrum verleihen diesen Preis für den besten suizidpräventiven journalistischen Beitrag 2022 bereits zum vierten Mal. „Ganz im Sinne des Mottos des heurigen Welttages der Suizidprävention –'Aktiv werden und Hoffnung schaffen' – soll der Papageno-Medienpreis wieder bewusst machen, dass Suizide wirkungsvoll verhütet werden können. Dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der jede:r Einzelne etwas beitragen kann“, betont Gesundheitsminister Johannes Rauch. ****

Jedes Jahr sterben in Österreich rund 1.200 Personen durch Suizid. Das bedeutet, dass die Zahl der Suizidtoten mehr als zweieinhalb Mal so hoch ist wie beispielsweise jene der Verkehrstoten. Suizid ist bis zum 50. Lebensjahr eine der häufigsten Todesursachen, in den Altersgruppen 15 bis 29 Jahre sogar die zweithäufigste.

Die Verbreitung und Anwendung der Richtlinien zur medialen Berichterstattung über Suizide sind national wie international eine Erfolgsgeschichte der Suizidprävention. Dank eines österreichischen Forscherteams konnte nachgewiesen werden, dass eine bestimmte Form der Berichterstattung nicht nur Imitationssuizide („Werther-Effekt“) verhindert, sondern generell suizidpräventiv wirken kann („Papageno-Effekt“). Der Papageno-Effekt bezieht sich auf die gleichnamige Figur aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. Papageno kann in der Oper seine anfänglichen Suizidgedanken mit Hilfe von Anderen überwinden.

In Österreich verankerte der österreichische Presserat im Jahr 2012 die suizidpräventive Berichterstattung in seinem Ehrenkodex. Der Papageno-Effekt ist darüber hinaus auch Teil der Medienempfehlungen der WHO.

Nominierung und Einreichung von Beiträgen

Dieser von Gesundheitsministerium sowie den Mitveranstaltern initiierte Medienpreis wird jährlich um den Welttag der Suizidprävention (10. September) vergeben. Die heurige Verleihung findet am 8. September im Presseclub Concordia statt. Die Nominierung erfolgt durch eine Jury mit Vertreterinnen und Vertretern des Bereichs Journalismus, Wissenschaft und Praxis der Suizidprävention sowie Betroffenen- und Angehörigenvertretungen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

Beiträge können von Autorinnen und Autoren selbst eingereicht werden, auch die Einreichung über Dritte ist möglich. Für den Papageno-Medienpreis 2022 sind Beiträge, die im Zeitraum von 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 veröffentlicht werden, zugelassen. Beiträge sind mit vollständigen Unterlagen bis spätestens 1. Juli 2022 unter der E-Mail Adresse papageno-medienpreis@sozialministerium.at einzureichen.

Alle weiteren Informationen: www.sozialministerium.at/papageno-medienpreis

