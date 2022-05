Einladung Pressekonferenz: Fridays for Future St. Pölten und GLOBAL 2000 fordern sichere und saubere Wärmeversorgung für St. Pölten

Klimaaktivist:innen kritisieren 0% Erneuerbaren-Anteil in St. Pöltner Fernwärme

St. Pölten (OTS) - Unter dem Motto “Sichere und saubere Wärmeversorgung für St. Pölten” laden Fridays for Future St. Pölten und GLOBAL 2000 zu einer gemeinsamen Pressekonferenz ein. In Zeiten, in denen Gas nicht nur die Klimakrise, sondern auch den Krieg befeuert, ist eine Strategie für den Gasausstieg für die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten mehr als überfällig. Die Fernwärme in St. Pölten hat derzeit einen 0%-igen Anteil an erneuerbaren Energien und wird stattdessen mit 41% aus klimaschädlichem Gas und zu 59% aus der Müllverbrennungsanlage Dürnrohr versorgt. Dabei ist die Umstellung der Fernwärme auf Erneuerbare ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Energiewende. In St. Pölten fehlen langfristige Klimaziele sowie ein klarer Plan für den Ausstieg aus Gas. Auch nach Veröffentlichung des neuen „Masterplans stp*25/50“ bleibt die Stadt in vielen Punkten säumig. Fridays for Future St. Pölten und GLOBAL 2000 laden daher kommende Woche zu einer Pressekonferenz ein, in der die Klimapolitik St. Pöltens unter die Lupe genommen und Forderungen für eine sichere und saubere Wärmeversorgung in St. Pölten präsentiert werden.



Wann? Donnerstag, 02. Juni, 10:00 Uhr

Wo? Cinema Paradiso St. Pölten, Rathausplatz 14, 3100 St. Pölten



Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:

Johanna Frühwald – Fridays For Future St. Pölten

Emil Richter – Fridays For Future St. Pölten

Marlies Mühlbauer – Fridays For Future St. Pölten

Johannes Wahlmüller – Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000

