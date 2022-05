W24: Hannes Androsch und Christoph Huber über „Die Macht der Innovation“

Wien (OTS) - Am 26. Mai um 19:45 Uhr sind Prof. Christoph Huber, Mitgründer der Pharmafirma “Biontech“, und Unternehmer Dr. Hannes Androsch zu Gast bei „Pelinka mit Hirn“ auf W24. Im Complexity Science Hub Vienna diskutieren Historiker und Politikwissenschaftler Dr. Peter Pelinka und Philosophin und Autorin Dr.in Lisz Hirn mit ihren hochkarätigen Gästen über das Ausmaß öffentlicher Förderungen für Forschung und Wissenschaft und deren Stellenwert für Politik, Wirtschaft und die Gesellschaft.



Die Talkrunde widmet sich unter anderem der Frage ob es einen Impfstoff gegen Krebs geben wird und wie es im Herbst mit der Corona Pandemie weitergeht. Die Pharmaindustrie ist sich ihrer internationalen Verantwortung offenbar bewusst. „Biontech“ hat 70 Prozent der zwei Milliarden Impfungen gegen das Corona Virus Entwicklungsländern günstig zur Verfügung gestellt.



Prof. Christoph Huber erwidert auf die Frage nach den Umständen für Innovation: „Innovation wird nicht von „oben“ angeordnet. Von „oben“ werden Rahmenbedingungen verbessert, die es ermöglichen Menschen mit Talent und Ideen zu identifizieren, die gebraucht werden, um die Gesellschaft voranzubringen. Eine Gesellschaft muss Innovation wollen, daran glauben und positiv unterstützen.“



Dr. Hannes Androsch „Das man so rasch erfolgreich gegen Covid 19 ankämpfen konnte, sollte endlich ein Weckruf für mehr Bewusstsein und größeres Verständnis für Forschung sein. Dahinter stecken Jahrzehnte an Grundlagenforschung und gezielter Forschung.“



„Die Spannung steigt spürbar angesichts neuer Krisen. Mit „Pelinka mit Hirn“ möchten wir der immer stärker werdenden Spaltung etwas entgegensetzen und zeigen, dass man auch durchaus höchst unterschiedliche Positionen in einem konstruktiven Gespräch vereinen kann,“ sagt Dr.in. Lisz Hirn.



"Ein spannendes Gespräch zweier kluger, umfassend gebildeter und faszinierender Menschen über wirklich entscheidende Zukunftsfragen," fasst Dr. Peter Pelinka zusammen.

Das 30-minütige Format „Pelinka mit Hirn" wird immer Donnerstag um 19:45 Uhr auf W24 und w24.at erstausgestrahlt. Alle Folgen sind nach Erstausstrahlung auch online auf w24.at abrufbar und werden auf den Onlinekanälen von wienlive.at zu sehen sein. Das Magazin aus dem echo medienhaus wird „Pelinka mit Hirn“ mit Beiträgen begleiten. Diese Folge von „Pelinka mit Hirn“ wird in einer Sonderlänge von 45 Minuten ausgestrahlt.



