ARBÖ: Großes Schlagerfest, Narzissenfest, Triathlon Challenge und Christi Himmelfahrt sorgen für Staus und Sperren

Aufgrund Christi Himmelfahrt und der Chance auf einen Kurzurlaub sowie dem Ferienende von Hamburg und Sachsen-Anhalt, kann es vor allem in Westösterreich zu Überlastungen kommen.

Wien (OTS) - Urlaubswillige und unsere deutschen Nachbarn werden den Stauhotspot vor allem auf den Westen Österreichs verlagern. Länger Zeit einplanen sollten Sie speziell auf der Inntalautobahn (A12) zwischen Kufstein und der Ausfahrt Wiesing, der Tauernautobahn (A10) zwischen Salzburg und Bischofshofen, der Fernpassstrecke (B179) vor dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen, sowie auf der Verbindung Kufstein-Rosenheim (A93) im gesamten Verlauf.

Das Narzissenfest lockt wieder nach Altaussee

Von 26. bis 29. Mai findet bereits zum 62. Mal das Narzissenfest in Altaussee statt. Erwartet werden Künstler vom Magischen Ring Austria. Für Musik und Kulinarik ist gesorgt. Mit zahlreichen Verkehrssperren ist zu rechnen. Es stehen ausreichend gratis Parkplätze zur Verfügung. Spezielle Shuttlebusse bringen die Besucher kostenlos zu den Veranstaltungsorten. Folgen Sie bitte der Beschilderung und den Anweisungen der Parkplatzweiser.

Der Challenge Triathlon lockt Sportbegeistere nach Sankt Pölten

Von 27.Mai bis 29. Mai, findet der Challenge Triathlon St. Pölten statt. Rund 1.500 Athleten aus über 40 Nationen werden an den Start gehen. Durch die Veranstaltung kann es teilweise zu Beeinträchtigungen kommen. Kurzfristig gesperrt im Zeitraum von 06.30 bis 10:30 Uhr ist die Kremser Schnellstraße (S33) von St. Pölten-Nord bis Traismauer-Nord. Weiters wird die Aggsteiner Straße (B33) von Mautern bis Aggsbach-Dorf von ca. 07:30 bis 12 Uhr sein. Zu Sperren im Bereich Hollenburg, Krustetten bis Mautern (L114, L7096, L7098, L7097) kommt es zwischen 7:30 bis 11:30 Uhr. Ebenso ist in der Innenstadt die Klostergasse in der Zeit von 08:30 bis ca. 17:00 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Durch das große Schlagerfest XXL wird die Wiener Stadthalle gut gefüllt sein

Florian Silbereisen präsentiert am Samstag dem 28.Mai live ab 19:30 Uhr in der Stadthalle D die neue Lust auf Schlager. Sensationelle Gäste wie Marianne Rosenberg, Matthias Reim, Thomas Anders, Oli P. und viele mehr sorgen für die perfekte Party. Durch die Veranstaltung kann es speziell im Abendverkehr zu Staus und längeren Verzögerungen speziell auf der Felberstraße, der Hütteldorfer Straße und dem Neubaugürtel sowie im Nibelungenviertel kommen. Der ARBÖ Informationsdienst rät: „Besucher, die mit dem eigenen Pkw anreisen, können ihr Fahrzeug in der Märzparkgarage sowie der Stadthallengarage oder in der Lugner-City abstellen. Öffentlich ist die Wiener Stadthalle unter anderem mit der U6 oder den Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 erreichbar“.

