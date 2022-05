Bitt treibt seine Produktinnovation für digitale Währungen voran

Salt Lake City (ots/PRNewswire) - Das globale Fintech-Unternehmen Bitt gibt die Ernennung von Baker Nanduru, einer Führungskraft, zum Chief Product Officer bekannt.

Baker bringt eine Fülle von unternehmerischen Erfahrungen und Führungsqualitäten aus marktführenden Unternehmen wie McAfee, Symantec, GoDaddy und Start-ups mit. Zuletzt war Baker als Produktmanager bei McAfee tätig, wo er ein über 2 Milliarden Dollar schweres Produktportfolio für Verbraucher verwaltete, das Lösungen für Sicherheit, Identität, Datenschutz, Vertrauen und IoT für mehr als 100 Millionen Verbraucher weltweit umfasst.

Brian Popelka, CEO von Bitt, erklärte: „Wir freuen uns, Baker in der Geschäftsleitung von Bitt begrüßen zu dürfen. Bakers Führungsqualitäten, sein Wissen und seine Erfahrung, die er in seiner Karriere bei McAfee, Symantec und GoDaddy gesammelt hat, werden dem gesamten Bitt-Team und dem strategischen Wachstum des Unternehmens unmittelbar zugutekommen."

Als Chief Product Officer wird Baker das Produktdesign, das Produktmanagement, das Produktmarketing und die Kundenerfolgsteams von Bitt in Zusammenarbeit mit den Technik-, Marketing- und Vertriebsteams leiten, um die Akzeptanz von Digitalwährungsprodukten und -dienstleistungen zu steigern. Baker sagte: „Ich bin begeistert von der Mission von Bitt, der Welt kostengünstige und zugängliche Lösungen für digitale Währungen zu bieten. Ich bin hoch erfreut, bei einem Marktführer einzusteigen und freue mich darauf, mein Fachwissen zu nutzen, um unsere Führungsposition in der Kategorie der globalen digitalen Währungen zu festigen und auszubauen."

Bitt befindet sich seit Anfang 2021 auf einem stetigen Wachstumspfad, als es sich mit verschiedenen Zentralbanken und Interessengruppen zusammenschloss, um das weltweit erste CBDC-Pilotprojekt in einer multinationalen Währungsunion einzuführen. Dicht darauf folgten die Einführung des ersten Live-Retail-CBDC auf dem afrikanischen Kontinent und einer Stablecoin in Mittelamerika. Bitt entwickelt, verfeinert und führt zusätzliche Funktionen für bestehende Kunden ein, während wir unsere Technologie in neuen Märkten einsetzen. In Kürze werden wir den Start des E-Gryvnia-Pilotprojekts in der Ukraine ankündigen, und wir freuen uns darauf, wie sich dies positiv auf die Bürger dieses Landes auswirken wird."

Bitt baut sein weltweit verteiltes und vielfältiges Team weiter aus und stellt weltweit aktiv neue Mitarbeiter ein.

Bitt ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Lösungen für digitale Währungen für Zentralbanken, Finanzinstitute und Teilnehmer des Ökosystems weltweit anbietet. Mit einem Team von über 80 weltweit verteilten Fachleuten ist Bitt führend in der CBDC-Branche und verfügt über Fachexperten an der Schnittstelle zwischen Technologie und Politik. Bitt ist spezialisiert auf die Entwicklung, Anpassung und Integration von sicheren Finanztechnologielösungen, einschließlich Infrastruktur- und Verwaltungsanwendungen für digitale Währungen.

