EOS Worldwide stellt Inhalte zum Thema Unternehmertum auf der Plattform Strategic Intelligence des Weltwirtschaftsforums vor

Birmingham, Michigan (ots/PRNewswire) - EOS Worldwide hat kürzlich seine Inhalte zum Thema Unternehmertum auf der Strategic Intelligence-Plattform des Weltwirtschaftsforums veröffentlicht. Als globaler Vordenker auf dem Gebiet des Unternehmertums wird EOS® sein Material in der Entrepreneurship Transformation Map vorstellen.

Das dynamische Wissenstool des Weltwirtschaftsforums - Transformation Maps - hilft den Nutzern, die komplexen und miteinander verknüpften Kräfte zu erforschen und zu verstehen, die Volkswirtschaften, Branchen und globale Themen verändern. Dies ermöglicht es den Nutzern, mehr als 280 Themen und die Verbindungen und Abhängigkeiten zwischen ihnen zu visualisieren und zu verstehen, was wiederum dazu beiträgt, die Entscheidungsfindung von Führungskräften zu unterstützen.

Die Transformation Maps werden von mehr als 30.000 Personen weltweit genutzt, darunter Führungskräfte aus Wirtschaft, Regierung, internationalen Organisationen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Medien, Kunst und Kultur sowie von rund 950.000 Nutzern aus der breiten Öffentlichkeit.

Die Transformation Maps sind nicht nur auf der Website des Weltwirtschaftsforums zu finden, sondern dienen auch als Informations- und Diskussionsmaterial für die Teilnehmer und Redner bei allen Veranstaltungen des Weltwirtschaftsforums, wie z. B. in dieser Woche beim Jahrestreffen in Davos, Schweiz.

Kelly Knight, Präsidentin und Integratorin von EOS Worldwide, sagt: „Diese wichtige Partnerschaft bringt unsere „Help-First"-Inhalte zu einem noch größeren Teil der globalen Unternehmergemeinschaft und zu denjenigen, die sich für die Unterstützung von Frauen und allen anderen Unternehmern, die einer Minderheit angehören, einsetzen. Auf unserem Weg, bis 2030 mehr als 100.000 Unternehmen weltweit dabei zu helfen, ihre Vision zu klären, an Bodenhaftung zu gewinnen und mit einfachen, bewährten und praktischen Instrumenten ein gesundes Team zu bilden, freuen wir uns darauf, uns mit Weltklasse-Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum zusammenzuschließen, die uns bei dieser Mission unterstützen."

Das Weltwirtschaftsforum ist die internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit und bringt die führenden Köpfe der Gesellschaft aus Politik, Wirtschaft, Kultur und anderen Bereichen zusammen, um globale, regionale und branchenspezifische Agenden zu gestalten.

Das Weltwirtschaftsforum mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, wurde 1971 als gemeinnützige Stiftung gegründet. Sie ist unabhängig, unparteiisch und an keine besonderen Interessen gebunden.

Das Forum ist bestrebt, bei all seinen Bemühungen unternehmerisches Handeln im globalen öffentlichen Interesse zu demonstrieren und dabei die höchsten Standards der Regierungsführung einzuhalten. Moralische und intellektuelle Integrität steht im Mittelpunkt des Handelns.

Das Weltwirtschaftsforum geht Inhaltspartnerschaften mit Experten ein, um Inhalte in sein System der kontextuellen Intelligenz zu integrieren.

Um auf die Inhalte zuzugreifen, melden Sie sich kostenlos an unter https://intelligence.weforum.org. Wählen Sie dort Ihre Themen aus, um Ihren persönlichen Newsfeed zu erkunden, der aus den neuesten Artikeln, aktuellen Analysen und Erklärungen des Forums besteht.

Informationen zu EOS®

Mit über 500 EOS Implementers® auf der ganzen Welt hat EOS Worldwide Tausenden von Unternehmern dabei geholfen, alles zu erreichen, was sie sich für ihr Unternehmen wünschen. Das EOS-Modell® bietet ein bewährtes System einfacher und praktischer Instrumente, die von unternehmerischen Führungskräften in Unternehmen mit 10 bis 250 Mitarbeitern eingesetzt werden, um ihre Visionen für den Geschäftserfolg zu klären, zu vereinfachen und zu verwirklichen. Die 5 Grundwerte von EOS sind: Be Humbly Confident, Grow or Die, Help First, Do the Right Thing, und Do What We Say. Weitere Informationen über EOS finden Sie unter: www.eosworldwide.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com /media/1772610/EOS_Worldwide_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Stephanie Misar,

EOS Worldwide PR,

smisar @ eosworldwide.com,

+1 703-915-7146