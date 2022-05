Trinohex® Ultra LIB Elektrolyt-Zusatz jetzt in der EU erhältlich

Houston (ots/PRNewswire) - Ascend Performance Materials' Trinohex® Ultra ist jetzt REACH-registriert und in der gesamten Europäischen Union erhältlich.

„Die Nachfrage nach sicheren, zuverlässigen und langlebigeren Batterien wird mit der zunehmenden Verlagerung hin zur Elektromobilität und zu erneuerbaren Energien weiter steigen", sagt Dave McNeece, Senior Business Manager für nachhaltige Spezialitäten bei Ascend. „Europa ist in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter bei der Einführung dieser Technologien, und wir können nun mit Trinohex Ultra die Innovation und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien unterstützen."

In Tests von Drittanbietern hat Trinohex Ultra einen überragenden Kathodenschutz für alle Kathoden- und Elektrolytchemien nachgewiesen. Dieser Schutz führt zu einer 30 % geringeren Bildung schädlicher Gase und einer längeren Lebensdauer, insbesondere unter extremen Bedingungen.

„Trinohex Ultra löst viele der Probleme, die bei Lithium-Ionen-Batterien auftreten", so McNeece. „Verbesserte Sicherheit beschleunigt die Akzeptanz und eine längere Lebensdauer reduziert schädliche Abfälle, während die Industrie effektive Recyclingoptionen erforscht. Außerdem kann seine Wirksamkeit in allen Bereichen der Chemie die Abhängigkeit von knappen Ressourcen verringern."

Trinohex Ultra wird in Anlagen von Weltformat hergestellt und ist weltweit erhältlich.

Informationen zu Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für den täglichen Bedarf und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Förderung einer besseren Zukunft durch Innovation. Mit Sitz in Houston, Texas, und regionalen Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit sind wir ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit globalen Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und China. Unsere 2.800 Mitarbeiter weltweit stellen Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die für sicherere Fahrzeuge, sauberere Energie, bessere medizinische Geräte, intelligentere Haushaltsgeräte und langlebigere Kleidung und Konsumgüter verwendet werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.

