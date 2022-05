AUVA-„Back to Life“-Award Burgenland für Nurtenka Aliti aus Neusiedl/See

Wien / Eisenstadt (OTS) - Für die herausfordernde Pflege ihres schwer versehrten Sohnes Patrick wurde Nurtenka Aliti aus Neusiedl am See bereits im Jahr 2020 mit dem AUVA-„Back to Life“-Award geehrt. Die offizielle Preisverleihung – die pandemiebedingt immer wieder verschoben werden musste – wurde am Dienstag, 24. Mai 2022, im Rahmen eines Festakts im Landtagssitzungssaal in Eisenstadt mit Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil nachgeholt.

Zum ersten Mal überreichte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil den Award an die Preisträgerin Nurtenka Aliti: „Die Pflege ist ein Schlüsselthema für die Gesellschaft und liegt mir besonders am Herzen. Im Burgenland haben wir hier schon seit längerem eine Vorreiterrolle eingenommen. Angehörige sind eine wichtige Säule in der Betreuung von pflegebedürftigen Menschen. Sie handeln selbstlos und nehmen nicht nur enorme körperliche und psychische Anstrengungen in Kauf, sondern auch finanzielle Nachteile. Denn neben dem Fulltime-Job Pflege ist es oft nicht möglich, nebenbei einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Unser Anstellungsmodell für pflegende Angehörige wird europaweit viel beachtet. Damit sorgen wir für die so wichtige soziale Absicherung und eine Anerkennung der Leistungen von pflegenden Angehörigen “, so der Landeshauptmann in seiner Laudatio. „Ich bedanke mich bei Nurtenka Aliti im Namen des Landes Burgenland und mit ihr stellvertretend auch bei allen anderen Angehörigen, die ihre Liebsten zu Hause pflegen. Sie verdienen unseren größten Respekt und unsere Unterstützung!“

„ Ich freue mich, mit Nurtenka Aliti eine Mutter vor den Vorhang zu holen, die ihrem schwer verunfallten Sohn mit ihrer aufopferungsvollen Pflege durchs Leben hilft. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt unterstützt Betroffene von Arbeitsunfällen mit umfassenden Leistungen so gut wie möglich auf ihrem Weg zurück ins Leben, wie auch immer dieser sich im Einzelfall gestaltet “, bedankt sich Peter Engelbrechtsmüller, Vorsitzender der AUVA-Landesstelle für Wien, Niederösterreich und das Burgenland bei der Preisträgerin.

„Als soziale Unfallversicherung helfen wir bei der Lösung gesundheitlicher, familiärer und sozialer Probleme, die so ein Schicksalsschlag unweigerlich nach sich zieht. Damit möchten wir den Verunfallten und ihren Angehörigen das Leben ein Stück weit einfacher machen“, betont der AUVA-Landesstellen-Direktor Reinhard Minixhofer. Franz Nechansky, Spartenobmann-Stellvertreter der Wirtschaftskammer Burgenland überreichte einen Warengutschein im Wert von € 1.000.-. Michael Mohl, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz Burgenland würdigte Alitis Verdienste mit einem Gutschein für einen Wellness-Urlaub.

Arbeitsunfall und der Weg zurück ins Leben

Der 26. Juli 2017 hätte ein Tag wie jeder andere werden sollen. Der 21-jährige Patrick Aliti war auf einer Baustelle mit Spenglerarbeiten auf dem Dach beschäftigt, als er durch eine Welllichtplatte brach und sieben Meter in die Tiefe stürzte. Später an diesem Tag wurde Nurtenka Aliti von ihrer Chefin ins Büro geholt, die Polizei war am Telefon: „Sind sie die Mutter von Patrick? Wenn Sie Ihren Sohn lebend sehen möchten, müssen sie sofort ins Krankenhaus kommen!“ Sie wurde ohnmächtig. Patrick überlebte, doch sein Leidensweg begann erst. Der junge Mann musste 29 Operationen über sich ergehen lassen – mit vielen Komplikationen. Nach 15 Monaten im Krankenhaus folgte ein weiteres Jahr Rehabilitation. Während Patricks Reha war Frau Aliti noch berufstätig und pendelte jeden Abend nach der Arbeit nach Wien. Damit sie für ihren Sohn da sein konnte, organisierte die AUVA eine kleine Wohnung zur Übernachtung. Auch bei der Organisation und barrierefreien Umgestaltung einer Wohnung wurde die Familie unterstützt. „Patricks Leben zieht Kosten nach sich, die ich mir allein nicht leisten könnte. Die Unterstützung durch die AUVA gibt mir Rückhalt und die Kraft weiterzumachen“, bedankt sich Nurtenka Aliti.

Fulltime-Job Pflege: Ein Riesenberg an Aufgaben

Da der Spagat zwischen den beruflichen Pflichten und privaten Herausforderungen zu groß wurde, musste die alleinerziehende Mutter ihren Job aufgeben. Die ersten drei Monate hat Frau Aliti die Pflege allein übernommen. Mittlerweile bekommt sie Unterstützung von einer 24-Stunden-Betreuerin, mit der sie sich die Aufgaben teilt, zumal der Pflegeaufwand für Patrick sehr hoch ist. Ernährungssonde und Beatmungskanüle müssen regelmäßig gewechselt werden. Es gibt viele anstrengende Nächte, manchmal muss die Mutter mehr als zehn Mal aufstehen.

Unterstützung bekommt Nurtenka Aliti von ihrem jüngeren Sohn Elvis und von ihrer ehemaligen Schwägerin Niki. Wenn sie einmal Zeit für sich hat, geht sie gerne spazieren, oft mit Patrick. Mit Unterstützung der AUVA wurde ein Treppenlift und ein Rollstuhl finanziert, damit Patrick mobiler ist. Manchmal tanzen sie auch mit dem Rollstuhl, das hat Patrick früher sehr gerne gemacht. „Patrick war lebensfroh und hat immer irgendeinen Schmäh mit nach Hause gebracht. Er hat mich auch immer zum Tanzen aufgefordert, das war unser Ritual“, erzählt sie. Die Auszeichnung ist für Nurtenka Aliti eine große Anerkennung, auch wenn die Pflege von Patrick für sie selbstverständlich ist.

Über den AUVA-„Back to Life“-Award

Der AUVA-„Back to Life“-Award wird seit 1997 von der AUVA-Landesstelle Wien vergeben. Mit dem Award werden Menschen ausgezeichnet, die ihre Angehörigen nach schweren Arbeitsunfällen zu Hause pflegen. Seit 2016 geht der Preis unter neuem Namen auch an Menschen, die sich nach schweren Arbeitsunfällen mit einer beispielhaften sozialen und beruflichen Rehabilitation ins Leben zurückgearbeitet haben und damit vielen Menschen Mut machen.

