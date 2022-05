NEOS WIEN/PIPAL-LEIXNER: Erweitertes Aufgabengebiet und 3 Mio. Euro/Jahr Budget für Mobilitätsagentur Wien

Die Mobilitätsagentur bleibt weiterhin die Anlaufstelle für das Radfahren und Zufußgehen und wird zukünftig auch die Sharing Angebote der Stadt Wien bündeln und koordinieren.

Wien (OTS) - "Der neue Vertrag wertet die Mobilitätsagentur deutlich auf, indem er ihr Aufgabengebiet erweitert und sie so zur zentralen Drehscheibe von Fuß- und Radverkehr, sowie der Sharing-Angebote vom Roller bis zum E-Auto, macht. Sie kann so künftig noch aktiver und intensiver ihren Beitrag am Weg zum CO2-neutralen Wien leisten und immer mehr Menschen für eine klimafreundliche Mobilität begeistern", ist sich NEOS-Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner sicher.

Die im heutigen Gemeinderat beschlossene mehrjährige Vertragsverlängerung basiert auf den Erkenntnissen einer im Vorjahr durchgeführten externen Evaluierung. Diese belegt die Vorreiterrolle der Mobilitätsagentur in Sachen umweltfreundlicher Mobilität und die hohe Glaubwürdigkeit der Einrichtung. Als positiv bewertet wurden auch die gute Vernetzung und die Qualität der inhaltlichen Arbeit, um den Rad- und Fußverkehr in einer Millionenstadt zu forcieren. Sie ist damit auch international ein Vorzeigeprojekt.

Hinzu kommt für die Mobilitätsagentur als neue Aufgabe, unter anderem, die Koordinierung der Infrastrukturprojekte für den Radverkehr und die Abwicklung der Förderungen umweltfreundlicher Mobilität, wie etwa für Transporträder. Weiteres intensives Betätigungsfeld wird die verstärkte Kommunikation und Abstimmung mit den 23 Bezirken, den Fachdienststellen der Stadt Wien, den NGOs, den unterschiedlichen Interessensgruppen, sowie anderen Stakeholdern in Sachen klima- und umweltfreundliche Mobilität in der Klimamusterstadt. Auch Mobilitätsbildung und Mobilitätsmanagement, vor allem für Schulen und Kindergärten, sowie die gesamte Bandbreite der Kommunikation und Medienarbeit auf den unterschiedlichsten Kanälen zählen zu ihren Aufgaben.

„Mit der Aufwertung der Mobilitätsagentur Wien setzen wir einerseits die richtigen Weichen, um das Bewusstsein für klimafreundliche Mobilität zu schärfen, andererseits motivieren wir immer mehr Menschen in Wien und Umgebung dazu, auf klimafreundliche und gesunde Fortbewegung umzusteigen“, so Pipal-Leixner abschließend.

