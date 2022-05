VGT-Protestaktion bei SPAR-Hauptsitz in Salzburg

Kritik an Vollspaltenbodenfleisch wird immer lauter

Wien (OTS) - Österreichs Schweine leiden unter den schrecklichen Haltungsbedingungen in Österreich. Massive Bewerbung durch Supermärkte und die Auszeichnung durch das AMA-Gütesiegel leiten die Konsument:innen in die Irre. Der VGT fordert SPAR auf, Fleisch aus Vollspaltenböden aus dem Sortiment zu nehmen.



VGT-Vertreter:innen aus mehreren Bundesländern haben heute Mittag vor der SPAR-Zentrale lautstark gegen die Billig-Fleisch-Politik von SPAR protestiert. Mittels Lautsprecher wurden die Angestellten sowie Passant:innen über das Leid der Schweine in der Intensivtierhaltung informiert. Thematisiert wurden auch die zahlreichen Medienberichte von auf Vollspaltenböden leidenden Schweinen, die die Glaubwürdigkeit des AMA-Gütesiegels in den letzten Tagen und Wochen infrage gestellt haben.



VGT-Kampagnenleiter David Richter dazu: "Heute war die erste von zahlreichen Protestaktionen, die wir vor der SPAR-Zentrale abhalten werden. Wir möchten den Konzern, der in rein österreichischer Hand ist, mit dem Tierleid konfrontieren, für das SPAR mitverantwortlich ist. Die Menschen haben großes Vertrauen in österreichische Herkunft und werden massiv ent- und getäuscht. Versprochen wird hohe Qualität und verlässliche Kontrolle. Kranke Schweine auf Vollspaltenboden mit viel zu großen Kontrollintervallen ist das Gegenteil von dem, was sich die Schweinefleischkonsument:innen erwarten. Der SPAR-Konzern sollte sich dringend den Wünschen der Kunden und Kundinnen anpassen!"



Laut aktuellen Umfragen sprechen sich mehr als 90 % der Befragten gegen die Haltung von Schweinen auf Vollspaltenböden aus. Das Sortiment in den Supermärkten widerspricht hier vollkommen den Erwartungen, Tierwohlprogramme machen noch immer einen winzigen Anteil am gesamten Fleischsortiment aus. Der VGT fordert als erste Sofortmaßnahme das Ende von Billigfleisch-Aktionen.

Pressefotos (Copyright: VGT.at)



Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

David Richter

0676 5852629

medien @ vgt.at

http://vgt.at