Korosec: Pflegende Angehörige müssen unterstützt werden

Unverständliche Haltung von Stadtrat Hacker – Pilotprojekt der Pflegelehre umsetzen

Wien (OTS) - „Wir müssen alles daran setzen, um die pflegenden Angehörigen in unserer Stadt zu unterstützen. Daher gilt es nun auch die Idee eines Pilotprojekts einer Pflegelehre in den Bundesländern entsprechend zu forcieren“, so die Gesundheitssprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Ingrid Korosec angesichts der heutigen Fragestunde. Diese Lehre endet mit einem Abschluss als Pflegefachassistenz bzw. Pflegeassistenz.

In der heutigen Fragestunde des Gemeinderats habe sich Gesundheitsstadtrat Hacker jedoch unverständlicherweise ablehnend gezeigt. Dieser zog sich in seiner Argumentation darauf zurück, dass Pflege eine Ausbildung auf Niveau einer Fachhochschule sei und er auf andere Modelle setze.

„Vor allem in Wien muss dem Fachkräftemangel etwas entgegengesetzt werden. Mit der Pflegereform auf Bundesebene ist ein großer und wesentlicher Schritt gesetzt worden. Jetzt muss die Stadtregierung in diesem Bereich nachziehen“, so Korosec abschließend.

