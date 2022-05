Wiener Elektro Tage: Ein starkes Statement für den Klimaschutz

Wiener Elektro Tage am Wiener Rathausplatz bieten von 15. bis 19. Juni 2022 einen einzigartigen Überblick zu aktuellen E-Auto bzw. Zweirad-Neuheiten, innovativen Ladelösungen und einem bewussten und nachhaltigen Lifestyle

Veranstaltung ist ein starkes Statement zu den Pariser Klimazielen

Großer Branchen-Zusammenhalt im Sinne der Reduktion der CO2- Emissionen und für den Klimaschutz

Prominente Künstler bekennen sich zu einer nachhaltigen Lebensweise

Wien als Pionierin beim Einsatz von Elektromobilität

Die EU hat sich in ihrer Strategie für nachhaltige Mobilität dazu bekannt bis in das Jahr 2050 die Emissionen um 90% zu reduzieren. Elektroautos sind eine von drei Säulen für den Klimaschutz. Leistungsfähige Systeme für den Massentransport und eine neue Architektur von Städten, um das Gehen und Radfahren zu fördern sind zwei weitere Säulen. Städte müssen so geplant sein, dass die Menschen kurze Wege haben und Verkehr erst gar nicht entsteht. Nur wenn diese drei Dinge zusammenkommen, sind die Klimaziele erreichbar.

ORF-Wetterchef Markus Wadsak meint im Interview mit den Veranstaltern der Wiener Elektro Tage 2022, dass der Ausstoß von Treibhausgasen ein entscheidender Grund für die aktuelle globale Erwärmung ist. Auch Wadsak sieht in der Mobilität einen entscheidenden Hebel: „Wir müssen unseren CO2-Ausstoß reduzieren. Das ist mit einem Elektroauto leicht möglich, wenn ich es mit nachhaltig produziertem Strom lade. Aber natürlich muss man sich auch in der Produktion im Klaren sein, welchen Rucksack an CO2-Ausstoß man mit sich trägt.“

Bürgermeister Michael Ludwig im MAGAZIN der Wiener Elektrotage zur Elektromobilität: „Ich bin stolz als Wiener Bürgermeister einer Stadt vorzustehen, die eine Pionierin beim Einsatz von Elektro-Mobilität ist. Alternative Antriebe und insbesondere Elektro-Fahrzeuge sind ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen den Klimawandel und zum Erreichen des Ziels einer CO2-neutralen Stadt sowie der Pariser Klima-Ziele.“

Markus Wadsak zu den Wiener Elektro Tagen: „Ich glaube aber, dass jeder, der sich in ein Elektroauto hineinsetzt, merkt, dass es einfach, gemütlicher und vom Fahrverhalten her ganz anders ist. Und wenn man dann auf dieses Pedal steigt und dadurch nicht Gas gibt, sondern den Strom nutzt, wird man merken, dass das im Sinne der Umwelt noch mehr Spaß macht. Mobilität muss auch Spaß machen! Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Sache, den Leuten die Elektromobilität näher zu bringen. Man sollte den Menschen einerseits einmal ein Öffi-Ticket geben, damit sie sehen, wie einfach das geht. Und genau so sollte man Menschen bei Events einmal ein Elektroauto zum Probefahren zur Verfügung stellen, damit sie diese Begeisterung spüren.“

Lesen Sie das komplette Interview mit Marcus Wadsak „Mobilität muss auch Spaß machen“ im MAGAZIN der Wiener Elektrotage: https://www.wiener-elektrotage.at/v4/epaper/#0

Altkanzler Sebastian Kurz: „Ein starker Wirtschaftsstandort und der Schutz unserer Umwelt darf kein Widerspruch sein. Ein respektvoller Umgang mit der Schöpfung ist zentral. Um gleichzeitig unseren Wohlstand zu erhalten, müssen wir auf Innovation und Fortschritt setzen. Neue Technologien, insbesondere erneuerbare Energien, bringen wirtschaftliche Stärke, schützen das Klima und schaffen Arbeitsplätze in Europa.“ Sebastian Kurz wird am 17. Juni um 14.00 Uhr die Wiener Elektrotage besuchen, um dort beim Wirtschaftstalk über Umwelt und Innovation zu sprechen.

Nicht nur die innovative Elektromobilität und der CO2-Ausstoß stehen im Mittelpunkt der Wiener Elektro Tage, sondern auch ein bewusster, nachhaltiger Lifestyle.

Schauspielerin und Produzentin Marion Mitterhammer, mit dem Film „Taktik“ gerade in den Kinos, die auf der Hauptbühne über ihr Leben auf der Insel Gozo sprechen wird: „Es ist eigentlich ganz einfach nachhaltig zu leben: Man muss es nur tun. Aus Ressourcen zu schöpfen ist unendlich kreativ, inspirierend und klug, ich schöpfe daraus Kraft. Und das wollen wir auch anderen vermitteln.“

Speziell für Sportler ist Nachhaltigkeit ein zentrales Thema: „Der Körper und die Gesundheit sind das größte Kapital“, sagt ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek, der bei den Wiener Elektro Tagen Gast sein wird. „Sonst sind Spitzenleistungen nicht möglich. Das gilt nicht nur für Sportler: Jeder sollte auf sich schauen. In den letzten 15 Jahren hat sich das Bewusstsein enorm weiterentwickelt. Du bist einfach leistungsfähiger und fühlst dich besser, wenn du nachhaltig lebst.“

Auch in der Kunst ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen und wird auf der Hauptbühne der Wiener Elektro Tage unter anderem im Talk „Kunst rettet die Welt“ thematisiert: „Um Nachhaltigkeit in die Alltags-Welt zu bringen braucht es von nachhaltiger Entwicklung überzeugte Künstlerinnen und Künstler“, weiß Univ.-Lektor DI Dr. Alfred Strigl, Direktor des Österreichischen Instituts für Nachhaltige Entwicklung, der den Talk moderieren wird. „Diese werden bei den Wiener Elektro Tagen auf der Bühne zu sehen und zu hören sein. Durch Kunst kommt Schönes, Visionäres, Inspirierendes in die Welt, und dieses visionär Neue brauchen wir, um uns dem Klimawandel und den Herausforderungen unserer Zeit entgegenstellen zu können.“

Andreas Martin, Geschäftsführer Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektrotage: „Klimaschutz geht uns alle an. Es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung von Politik, Unternehmen und Gesellschaft, um die CO2-Emissionen im Verkehrssektor auf null zu senken. Mit unserer Veranstaltung setzt die Branche ein starkes Zeichen für einen derartigen Zusammenschluss.“

Über die Wiener Elektrotage 2022

Geballte Innovation und Information finden damit übersichtlich an einer Location – dem prestigeträchtigen Wiener Rathausplatz – statt. Auf der Hauptbühne am Wiener Rathausplatz sprechen zudem hochkarätige Gäste aus Industrie, Politik und Wirtschaft über ihren Zugang zu den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität. Attraktive Programm-Punkte wie Talkrunden, und Top-Acts sorgen für ein breitgefächertes Programm bei den Wiener Elektro Tagen 2022.

Auszug der teilnehmenden Marken:

u.a. AUDI, CUPRA, Fiat, KIA, Porsche, ŠKODA, Toyota, VW, VW Nutzfahrzeuge, Sharetoo, KTM, MOON POWER, SEAT Mo‘, Gibeswiederher.at, ÖAMTC, Vespa/Piaggio, Vibe, Kostad, TU Wien Racing

Auszug der Gäste/Stars auf der Hauptbühne:

u.a. ALLE ACHTUNG! (mit den Hit Singles „Marie“ und „David Bowie“), Anna Buchegger (Starmania-Gewinnerin 2021), Zweikanalton, Boris Bukowski, James Cottriall, Uschi Fellner-Pöttler, Marcus Wadsak, Martina Reuter, Chris Lohner, Rainer Pariasek, Harry Prünster, Christina Sprenger, Christoph Fälbl, Sylvia Schneider, Angelika Niedetzky, Martina Kaiser, Marion Mitterhammer, Elisabeth Sereda, Sandra Thier, Ronny Rockenbauer und viele andere.

Kinder- und Familienprogramm:

Es wird ein umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie angeboten. Der Zweirad-Hersteller KTM wird Kinder E-Bikes präsentieren, die auch auf einer eigens abgegrenzten Strecke von den Kids getestet werden können. Vielfältige Kulinarik mit Pasta, Wraps, Frozen Joghurt und vielen nachhaltigen Schmankerln runden das Angebot ab.

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2022:

Mittwoch, 15. Juni bis Samstag, 18. Juni 2022

11:00-21:00 Uhr



Sonntag, 19. Juni 2022

11:00-19:00 Uhr

