NEOS zu Kocher: Es ist die Regierung, die den Tourismus im Stich lässt

Seidl: „Das ewige Ankündigen irgendwelcher Reformen und Entlastungspakete löst genau gar kein Problem. Die Regierung muss endlich etwas MACHEN.“

Wien (OTS) - „Mit dieser Bundesregierung wird es tatsächlich für den Tourismus weiter nicht einfach sein“, sagt NEOS-Tourismussprecherin Julia Seidl zu den heutigen Aussagen von Arbeits- und Wirtschaftsminister Kocher. „Das ewige Ankündigen irgendwelcher Reformen und Entlastungspakete löst genau gar kein Problem – die Regierung muss endlich aufhören herumzueiern und umsetzen!“



Der Personalmangel im Tourismus sei unter anderem deshalb so enorm, weil die Lohnnebenkosten in Österreich schlicht und einfach zu hoch sind, so Seidl. „Die Mitarbeiter kosten dem Unternehmen zu viel, verdienen aber vergleichsweise wenig. Das muss sich dringend ändern – für beide Seiten. Den Mitarbeitern muss einfach mehr Netto vom Brutto bleiben, sonst wird sich am Arbeitskräftemangel nichts ändern. Da ist aber die Regierung gefordert, das können die Tourismusbetriebe nicht selbst lösen.“



Außerdem, so Seidl, müsse die Kurzarbeit sofort weg. „Es ist ja absurd, wenn in Tourismusbetrieben weiterhin wertvolles Personal in Kurzarbeit ist, wenn die Mehrheit der Betriebe nicht weiß, wie sie die vielen freien Stellen besetzen soll. Auch hier sind Kocher und die Regierung gefordert.“



Und zu den von Kocher angesprochenen „strukturellen Herausforderungen" bei der Mitarbeitersuche sagt Seidl: „Wir würden zum Beispiel mehr Frauen aus den Regionen für Jobs im Tourismus gewinnen können, würde der Kindergarten nicht zu Mittag zusperren. Und im Sommer, in der Hauptsaison, überhaupt wochenlang geschlossen bleiben. Auch hier ist die Regierung, der Kocher angehört, am Zug. Es ist die Regierung, allen voran die ÖVP, die den Tourismus seit vielen Jahren im Stich lässt. Wenn Kocher das tatenlose Zusehen seiner Vorgänger fortsetzen will, bitte. Wenn er aber echt etwas verbessern möchte, dann jetzt und nicht irgendwann.“



