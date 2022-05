VP-Biach/Maly: Wiener Volkspartei-Margareten begrüßt Initiative zu neuer PVE im Bezirk

Langjährige Forderung der Wiener Volkspartei-Margareten nach Primärversorgungszentrum wurde endlich erfüllt.

Wien (OTS) - Bekanntermaßen gibt es in Wien einen eklatanten Mangel an Kassenärzten. Die Wiener Volkspartei-Margareten hat sich bereits seit Längerem diesem Thema angenommen, damit für die Bewohnerinnen und Bewohner in Margareten eine umfassende Gesundheitsvorsorge gewährleistet wird. Es freut uns daher besonders, dass unsere langjährige Forderung nach der Schaffung einer Primärversorgungseinheit (PVE) im Bezirk nunmehr endlich umgesetzt wird. „Bereits im Juni 2017 haben wir in der Bezirksvertretung einen Antrag für die Schaffung eines Ärztezentrums für Margareten eingebracht. Nach dem Vorbild der Primary Helath Care Center (PHC) forderten wir seitdem eine medizinische Erstversorgungseinrichtung mit Gruppenpraxen, Netzwerken niedergelassener Ärzte sowie einem umfassenden Angebot in den Bereichen der Allgemeinmedizin, Psychotherapie und Ernährungsberatung“, so Klubobmann Alexander Maly. „Umso erfreulicher ist es, dass im Oktober ein Ärztezentrum mit umfassenden Kassenangeboten errichtet wird, in dem sich zudem auch noch Leistungen im Bereich der Kinderheilkunde und der Sozialarbeit finden werden. Dafür auch ein Dank an den Einsatz der Bezirksvorstehung“, so Maly.

Prävention und Pflege mitdenken

Ausdrücklich möchten wir den engagierten Ärzten Florian Mölzer, Florian Oprescu und Moritz Rauch für ihren Team-Einsatz für eine flächendeckende Gesundheitsversorgung und Linderung des innerstädtischen Ärztemangels danken! Kurze Patientenwege, die Entlastung überfüllter Spitalsambulanzen und eine gelebte Gesundheitsinfrastruktur im niedergelassenen Bereich sind entscheidende Lebensqualitätsfaktoren für unseren Bezirk. Gerade jetzt gilt es, ein umfassendes Angebot an Gesundheitsdienstleistungen aufzubauen, das allerdings auch das Zukunftsthema Pflege mitbedenken soll. „Wir brauchen lokale Fitness- und Präventionsangebote vor Ort, um „raus aus der Pflegefalle“ zu kommen. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, dass das neue Ärztezentrum auch eine Pflege-Anlaufstelle bekommt, zugleich kann damit auch die Prävention mitentwickelt bzw. gestärkt werden“, so Bezirksparteiobmann Alexander Biach abschließend.

