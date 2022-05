150 Jahre Nordwestbahnhof – und Schluss

Sonderführung im MUSEUM Nordwestbahnhof und zur Aussenstelle EXCAVATIONS

Wien (OTS) - Am 1. Juni 1872 wurde der Wiener Nordwestbahnhof als letzter der großen Wiener Kopfbahnhöfe mit der Verkehr der Eilzugs nach Dresden und Berlin eröffnet. Ausgerechnet 2022 im Jubiläumsjahr seines 150-jährigen Bestandes wird dieser letzte innenstadtnahe Logistikknoten, der weitgehend aus dem Bewusstsein der Wiener*innen verdrängt scheint, seine endgültige Stilllegung erfahren und in naher Zukunft einem Stadtentwicklungsgebiet für bis zu 16.000 neue Bewohner*innen und Nutzer*innen weichen müssen.

Aus dem Anlass laden wir am 1. Juni 2022 – am 150.Jahrestag der Eröffnung des Nordwestbahnhofs – zu einer Sonderführung ins Museum Nordwestbahnhof und zu unseren Ausgrabungsarbeiten am Bahnhofsareals.

Treffpunkt ist um 18:30 Uhr gegenüber dem Gebäude Nordwestbahnstraße 11, 1020 Wien. Um Anmeldung wird gebeten. Eintritt ist frei!

Im Herbst erscheint zudem zur Erinnerung an die wechselvolle Geschichte des Areals im Falter-Verlag die Publikation "BLINDER FLECK NORDWESTBAHNHOF Biographie eines innenstadtnahen Bahnhofsareals".



Sonderführung 150 Jahre Nordwestbahnhof

Mit der Aussenstelle EXCAVATIONS schuf das Museum Nordwestbahnhof einen temporären Gedenkort an die rassistische, antisemitische NS Propaganda-Ausstellung „Der ewige Jude“, die 1938 in der heute nicht mehr existenten Personenbahnhofshalle am Tabor stattgefunden hatte und ihre fatale verhetzende Wirkung in Pogromen, Deportationen und Massenvernichtung zeigen sollte. Die tour führt zum Museum mit der aktuellen Sonderausstellung "Perceptual Grounds" von Joanna Pianka & Veronika Suschnig und zu den Interventionen "Fischgeschichten" von Tracing Spaces, die mit verschiedenen künstlerischen Mitteln an weitere historische Umbruchsituationen am Areal erinnern.

Datum: 01.06.2022, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Treffpunkt gegenüber dem Gebäude

Nordwestbahnstraße 11, 1020 Wien, Österreich

Url: http://tracingspaces.net/excavations

