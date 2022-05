Arbeiten für Sanierung der Landesstraße L 8103 in Modlisch starten

LR Schleritzko: Sorgen damit für mehr Lebensqualität und Sicherheit

St. Pölten (OTS) - Die Landesstraße L 8103 im Ortsgebiet von Modlisch (Gemeindegebiet von Schwarzenau, Bezirk Zwettl) wird saniert. Landesrat Ludwig Schleritzko nahm kürzlich im Beisein von Bürgermeister Karl Elsigan und Gerald Bogg, Leiter der Straßenbauabteilung 8 in Waidhofen an der Thaya, den offiziellen Baustart vor. Die Arbeiten führen die Straßenmeisterei Allentsteig und Baufirmen aus der Region mit Kosten von 90.000 Euro (Land 55.000 Euro, Marktgemeinde Schwarzenau 35.000 Euro) in einer Bauzeit von rund drei Monaten durch.

„Die Sanierung der Landesstraße L 8103 in Modlisch trägt wesentlich dazu bei, die Verkehrssicherheit sowie auch die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen“, so Mobilitätslandesrat Schleritzko. Neben der Erneuerung der Fahrbahn auf einer Länge von rund 400 Metern werden dabei auch Parkplätze angelegt und auf die Gestaltung der Grünräume ein besonderes Augenmerk gelegt.

