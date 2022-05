VP-Keri: Frauen in der Wirtschaft fördern

Wien ist der Arbeitslosen-Hotspot Österreichs – fehlende Initiativen für Wiedereinsteigerinnen

Wien (OTS) - Im Zuge der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderates wurde als Schwerpunktdebatte eine Ausbildungsinitiative für berufstätige Frauen an Wiener Fachhochschulen im Bereich Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik diskutiert. Diese durch den WAFF organisierte und koordinierte Ausbildungsinitiative ist mit über 12 Mio. Euro budgetiert und läuft von Mai 2022 bis Ende 2025.

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern konzentriere sich die Arbeitslosigkeit in Österreich vor allem auf die Bundeshauptstadt. „Es gibt kein Allheilmittel, sondern es braucht ein Bündel an Maßnahmen und einen Schulterschluss zwischen dem Land Wien und dem Bund“, so Gemeinderätin und VP-Frauensprecherin Sabine Keri. Eine geringere Arbeitslosigkeit bedeute auch eine geringere Belastung des Sozialsystems. „Wir als Wiener Volkspartei unterstützen Maßnahmen wie diese, damit sich Wien vom Arbeitslosen-Hotspot Österreichs zum mitteleuropäischen Wirtschafts- und Beschäftigungszentrum weiterentwickeln kann“, so Keri weiter.

Zu kritisieren sei jedoch, dass die Initiative leider kein Angebot für Wiedereinsteigerinnen enthält. Frauen, die mehrere Jahre bei den Kindern daheim waren oder beispielsweise ein anderes Familienmitglied gepflegt haben seien darin nicht berücksichtigt. „Bei beruflichen Unterstützungsangeboten für Frauen gibt es viel zu viele Voraussetzungen. Man muss ein gewisses Alter haben, das Dienstverhältnis muss mindestens vier Jahre andauern, die Karenz darf nicht länger sein als eine gewisse Zeit. Das alles sind viel zu viele WENNS. Frauen brauchen kein Korsett, sondern Freiheit, auch bei der Aus- und Weiterbildung“, so Keri abschließend.

