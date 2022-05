„Gute Nacht Österreich“ am 27. Mai in ORF 1 über die Bundespräsidentenwahl, den Zweigelt und die Inflation

Außerdem: Best-of „Fakt oder Fake“ und die 600. Folge „Was gibt es Neues?“

Wien (OTS) - „Fakt oder Fake“, „Was gibt es Neues?“ und „Gute Nacht Österreich“ stehen am Freitagabend, dem 27. Mai 2022, wieder auf dem Programm von ORF 1. Clemens Maria Schreiner präsentiert um 21.35 Uhr zum Staffelfinale von „Fakt oder Fake“ eine fälschlicherweise „Best-of“ genannte Zusammenstellung noch nicht gesehener Videos. Am selben Tag, an dem „Wir sind Kaiser“ sein 15-jähriges Thronjubiläum begeht, feiert Oliver Baier mit seinem Rateteam die sage und schreibe 600. Folge seines ungebrochen beliebten Ratequiz’. In dieser Jubiläumsfolge von „Was gibt es Neues?“ rätseln Gerold Rudle, Katharina Straßer, Alex Kristan, Thomas Maurer und Viktor Gernot um 22.25 Uhr in ORF 1. Und gewohnt satirisch blickt Peter Klien in „Gute Nacht Österreich“ um 23.10 Uhr wieder auf das politische Wochengeschehen zurück und widmet sich diese Woche der bevorstehenden Bundespräsidentenwahl, dem Zweigelt mit seinem fragwürdigen Namen und der immer weiter steigenden Inflation in Österreich.

Best-of „Fakt oder Fake“ um 21.35 Uhr

Schon am Ende der ersten Staffel stellten Clemens Maria Schreiner und sein Faktenteam fest, dass man viel mehr gedreht hat, als in acht Folgen hineinpasste. Und so sieht man in dieser fälschlicherweise „Best-of“ genannten Zusammenstellung weitere verblüffende Videos und erstaunte Gesichter von Michael Niavarani, Lilian Klebow, Verena Scheitz und vielen anderen.

„Was gibt es Neues?“ mit Rudle, Straßer, Kristan, Maurer und Gernot um 22.25 Uhr

Die 600. Folge des ungebrochen beliebten Ratequiz’ begeht Oliver Baier zusammen mit Gerold Rudle, Katharina Straßer, Alex Kristan, Thomas Maurer und Viktor Gernot. Er möchte diesmal Begriffen wie z. B. dem „Heimatluftkompressor“ auf die Schliche kommen. Unumstrittener Höhepunkt dieser Folge ist aber die Schoko-Romy-Preisverleihung an Viktor Gernot.

„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien um 23.10 Uhr

„Gute Nacht Österreich“ widmet sich unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Peter Klien beleuchtet, warum der Bundespräsident für eine zweite Amtszeit kandidieren will. Der liebste Rotwein der Österreicher/innen ist mit großem Abstand der Zweigelt. Ein gutes Tröpferl mit einem doch bitteren Nachgeschmack. Denn obwohl der Namensgeber der Rebsorte bekennender Nationalsozialist war, wollen die wenigsten Winzer/innen von dieser belasteten Bezeichnung abrücken. Peter Klien hat nicht nur die Fakten, sondern war auch auf der Weinmesse VieVinum, um das Thema dort direkt bei Winzern und Marketingverantwortlichen anzusprechen. Und: Viele Österreicher/innen können sich das Leben kaum mehr leisten. Energie, Lebensmittel, Mieten – alles wird teurer und das stürzt Familien in die Armut. Kabarettistin Nadja Maleh berichtet von den Auswirkungen der schon fast täglichen Preissteigerungen in den Supermärkten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at