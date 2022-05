„Mei liabste Weis“ live aus Kirchschlag in der Buckligen Welt

Am 26. Mai ab 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Franz Posch lädt am Donnerstag, dem 26. Mai 2022, ab 20.15 Uhr in ORF 2 zur 174. Ausgabe der Sendung „Mei liabste Weis“ und erfüllt mit seinen Musikantinnen und Musikanten die volksmusikalischen Wünsche des Publikums live aus dem Passionsspielhaus in Kirchschlag in der Buckligen Welt in Niederösterreich. Klassische Stubenmusik, feinste Blasmusik sowie Sing- und Jodeleinlagen stehen dabei auf dem Programm.

Kirchschlag und seine Umgebung sind reich an landschaftlicher Schönheit. Im Kurort Bad Schönau, der Nachbargemeinde von Kirchschlag, werden Gäste mit natürlicher Kohlensäure behandelt. Bekannt ist die Region unter anderem für die urigen Mostheurigen. Franz Posch stellt die Gegend vor und taucht in die Welt der kulinarischen Genüsse ein. Dazu begibt er sich auf einen Streifzug durch die Bucklige Welt. Er verkostet frischen Ziegenkäse inmitten von fast 400 Ziegen auf „Mandl’s Ziegenhof“, sammelt und verarbeitet Kräuter mit Kräuterwirtin Gerda Stocker und stattet Klaus Mally einen Besuch ab. Der ausgebildete Opernsänger und begeisterte Koch verrät ihm sein Nachspeisen-Rezept: Ein Omelette soufflé – die „liabste Speis“ dieser Sendung.

Die Gruppen der Sendung:

siEbner Musi: Feinste Blasmusik auf eine neue und zugleich alte Art. Die außergewöhnliche Besetzung mit Flöte, Klarinette, Flügelhorn, Tenorhorn, Tuba, Akkordeon und Schlagzeug lehnt sich nämlich an das berühmte Karel-Vacek-Orchester der 1940er Jahre an. Dementsprechend ist auch der Anteil an böhmisch-mährischer Musik relativ hoch, aber auch zahlreiche neue Stücke aus eigener Feder der einzelnen Musikantinnen und Musikanten haben ihren Weg ins Repertoire der siEbner Musi gefunden.

Windstreich Musikanten: „Jung, frech und knackig“, so könnte man diese Gruppe beschreiben, die sich erst vor drei Jahren im Mozarteum zusammengefunden hat. Musikstudentinnen und -studenten, die auf zwei Violinen, Klarinette, Harmonika, Gitarre und Tuba mit viel Liebe und Begeisterung Volksmusik machen.

KAKtussis: Die drei Damen haben sich vor sieben Jahren zum gemeinsamen Singen gefunden. Aber nicht nur Singen, auch Jodeln gehört zu ihren Spezialitäten. Da schöpfen sie aus dem Vollen, ist doch gerade das Gebiet um Schneeberg und Rax eine Fundgrube an überlieferten alten Liedern und Jodlern. Der originelle Name leitet sich von den Anfangsbuchstaben der Sängerinnen ab: Kathi, Annette, Kathi.

Gesangsduo Otto Piplics und Klaus Mally: Die beiden sind ein unschlagbares Gesangsduo! Mit Ausdruck, schauspielerischen Glanzleistungen und perfekt ausgebildeten Stimmen erobern sie das Publikum stets im Sturm. Begleitung von Franz Posch (Harmonika) und Anna Bramböck (Harfe).

Weitere Informationen zu den Musikgruppen, die gemeinsam mit Franz Posch die Volksmusikwünsche des Publikums erfüllen, sind auf tirol.ORF.at abrufbar.

„Mei liabste Weis“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Tirol. Für die Regie zeichnet Christoph Bloeb verantwortlich.

