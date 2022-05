AKADEMIE DES BAUCHGEFÜHLS: Mit gutem Bauchgefühl auf Reisen

Wien (OTS) - Auf Reisen kann der Darm eine zentrale Rolle spielen. Denn am Urlaubsziel warten häufig nicht nur Sommer und Sonnenschein, sondern auch Keime, die einem entspannten Aufenthalt im Ausland einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen können. Tipps und Tricks, um Darmerkrankungen im Urlaub zu vermeiden, bietet Mag. Veronika Macek-Strokosch in einem Vortrag am 8. Juni 2022!

Reisende, die in tropischen oder subtropischen Ländern mit niedrigen Hygienestandards unterwegs sind, begeben sich in potentielle Durchfallgefahr. Die Reisediarrhoe ist nicht lebensbedrohlich, aber durch ihre möglichen Folgen wie Reizdarm oder chronische gastrointestinale Symptome bis hin zu chronisch entzündlichen Erkrankungen nicht zu unterschätzen. Sinnvoll ist, nicht zu warten bis die Reisediarrhoe entsteht, sondern auf die richtige Prophylaxe zu setzen.

Wie man den Darm für eine Reise wappnen und die Verdauung unterwegs ganz natürlich unterstützen kann, erfahren Sie im Vortrag von Mag. Veronika Macek-Strokosch, der im Rahmen der „Akademie des Bauchgefühls“ bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) stattfindet.

"Mit gutem Bauchgefühl auf Reisen"

von Mag. Veronika Macek-Strokosch, in Kooperation mit dem Institut AllergoSan

am Mittwoch, dem 8. Juni 2022, um 18:30 Uhr

in der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Straße 26/Eingang Marco-d‘Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Mag. Veronika Macek-Strokosch ist Ernährungswissenschafterin, Dipl. TCM-Ernährungsberaterin, Fachberaterin für Darmgesundheit und Gründerin von Eat2day Ernährungsconsulting, www.eat2day.at.

Im Anschluss haben die TeilnehmerInnen zudem die Möglichkeit, sich vor Ort beraten zu lassen.

Der Eintritt ist frei.

Nähere Infos und Anmeldung unter www.oeggk.at/veranstaltungen, per Mail unter gesellschaft @ oeggk.at oder telefonisch unter T 01 996 80 92.

Datum: 08.06.2022, 18:30 Uhr

