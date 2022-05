Sachslehner: „Doskozil enttarnt einmal mehr die Doppelmoral der SPÖ“

Im Burgenland werden Unsummen für sinnlose PR-Maßnahmen des Landesenergieversorgers aus dem Fenster geworfen

Wien (OTS) - „Der rote Landeshauptmann Hans Peter Doskozil enttarnt einmal mehr die Doppelmoral der SPÖ. Denn auf der einen Seite wettert SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi Wagner pausenlos gegen die Bundesregierung und belächelt die 4 Milliarden Euro schweren Entlastungspakete. Auf der anderen Seite bleiben jedoch in den SPÖ-geführten Bundesländern wirksame Maßnahmen gegen die Teuerungen aus. Im Burgenland ist man sich nicht einmal zu schade, mitten in der Krise für sinnlose PR-Maßnahmen des Landesenergieversorgers ‚Energie Burgenland‘ Unsummen an Geldern aus dem Fenster zu werfen. Diese Geldverschwendung ist angesichts der spürbaren Teuerungen ein unverfrorener Schachzug, der jeder Vernunft widerspricht“, betont die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner.

