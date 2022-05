Das 15-jährige „Wir sind Kaiser“-Thronjubiläum am 27. Mai in ORF 1

Zur Audienz geladen sind Proschat Madani, Alma Zadić, Martin Kocher, Sportfreunde Stiller u. v. m.

Wien (OTS) - Er ist zurück! Robert Heinrich I. bittet anlässlich seines 15-jährigen Thronjubliäums am Freitag, dem 27. Mai 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 zur feierlichen Audienz. Obersthofmeister Seyffenstein hat zu diesem ganz besonderen Anlass ganz besondere Gäste eingeladen: Schauspielerin Proschat Madani, Ski-Doppel-Olympiasieger Johannes Strolz, die Adelsexperten Lisbeth Bischoff und Karl Hohenlohe sowie erstmals zwei Vertreter der „kaiserlichen Regierung“, Justizministerin Alma Zadić und Arbeits-und Wirtschaftsminister Martin Kocher. Die Hofband Alle Achtung und die Sportfreunde Stiller sorgen an diesem Abend für musikalische Unterhaltung.

Die Audienzen beim „Wir sind Kaiser“-Thronjubiläum

Anlässlich des 15-jährigen Thronjubiläums seines Monarchen hat sich Obersthofmeister Seyffenstein ordentlich ins Zeug gelegt und folgende Gäste zur feierlichen Audienz geladen: Den Anfang macht Schauspielerin Proschat Madani, die aus dem Nähkästchen plaudert und etwa davon erzählt, wie es ist, mit schüchternen Kollegen vor der Kamera zu stehen. Danach macht Ski-Doppel-Olympiasieger Johannes Strolz dem Kaiser seine Aufwartung und erklärt, was es mit dem Phönix und der Asche auf sich hat. Da aber nicht nur der österreichische Hof, sondern auch das britische Königshaus allen Grund zum Feiern hat, werden die Adelsexperten Lisbeth Bischoff und Karl Hohenlohe zur Audienz gebeten. Irgendjemand muss ja dem Kaiser aus der Patsche helfen –er will nämlich keinesfalls ins Vereinigte Königreich reisen. Danach kommt es zu einer sensationellen Premiere: mit Justizministerin Alma Zadić sowie Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher sind erstmals zwei Mitglieder der „kaiserlichen Regierung“ zur Audienz geladen. Ob deren Arbeit ihm gefällt und Robert Heinrich I. alles gutheißen kann, was innenpolitisch passiert, bleibt abzuwarten. Für musikalische Untermalung sorgen diesmal die Hofband Alle Achtung sowie die Sportfreunde Stiller. Eine würdige Feier für einen würdigen Herrscher – ganz nach dem Motto „Wir haben einen Kaiser, uns geht es nie mehr schlecht!“.

Kaiser Robert Heinrich I. zu Gast in „Studio 2“

Die Sensation ist perfekt! Kaiser Robert Heinrich I. beehrt anlässlich seines 15-jährigen Thronjubiläums am Freitag, dem 27. Mai, „Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2) mit seinem Besuch: Eine einmalige Gelegenheit, seinen Untertanen zu zeigen, wie großmütig und volksnah der Kaiser sein kann – wenn er will. Verena Scheitz und Norbert Oberhauser werden hoffentlich auch einmal ein bisserl brav sein! Obersthofmeister Seyffenstein und die Palastwachen werden selbstverständlich an seiner Seite sein und ihn zeitgerecht zur großen Jubiläumsaudienz um 20.15 Uhr in ORF 1 wieder in den Palast zurückbringen.

Alle bisherigen Staffeln von „Wir sind Kaiser“ gibt es zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at