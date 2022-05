’s Gwand. Zwischen Handwerk, Funktion und Mode

Ausstellungseröffnung zum Jahresthema 2022 im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing

Stübing (OTS) - Im Jahr 2022 steht das Österreichische Freilichtmuseum Stübing im Zeichen des Gwands und widmet sich damit einem aktuellen Thema in Zeiten des verstärkten Bewusstseins zum ressourcenschonenden Leben. Die Sonderausstellung ’s Gwand – Zwischen Handwerk, Funktion und Mode spannt einen Bogen von der mühsamen Produktion der Rohstoffe zur Herstellung der Grundmaterialien für die Kleidung bis hin zu bäuerlichem Handwerk und zur Entstehung von Tracht, gewerblichen Betrieben und dem Einzug der Mode auf dem Land. Die Ausstellung kann vom 29. Mai bis 31. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr) besucht werden. Die Besucher*innen sind eingeladen, die verschiedenen Stationen rund um die Bedeutung der Textilien im bäuerlichen Alltag bei der Wanderung durch das Museumstal, dem erlebnis- und aufschlussreichen „Leitfaden“ der Sonderausstellung folgend, eigenständig zu erkunden und im Rahmen von Thementagen die spannenden Geschichten rund um ’s Gwand vertiefend kennenzulernen.

Über die Sonderausstellung

Die bäuerliche Kleidung von einst war vorrangig eine Arbeitskleidung, die in ihrer Funktion praktisch und vor allem strapazierfähig sein musste. Erhaltene Arbeitskleidung ist daher eine Rarität, da sie möglichst lange getragen und dann mehrmals geflickt wurde, bis sie als Lumpen weitergebraucht oder dem bzw. der Lumpensammler*in gegeben wurde. Häufiger erhalten blieben die Fest- und Sonntagskleider. Sie wurden nur zu bestimmten Anlässen im Jahr getragen und oftmals an die nächste Generation weitervererbt. Neben ihrer Funktionalität hatte die jeweilige Kleidung jedoch auch Symbolcharakter. Zunächst geregelt von mittelalterlichen Kleiderordnungen, war sie stets auch durch die jeweilige Standeszugehörigkeit und Regionalität geprägt. Gerade wohlhabendere Bauersleute imitierten das Kleidungsverhalten des Adels und Bürgertums. Gegensätzlich entwickelte sich in der Mitte 19. Jahrhunderts vorwiegend in Sommerfrische-Destinationen ein Kleidungsstil, der in Anlehnung an das bäuerliche Arbeitskleid in aristokratisch-bürgerlichen Kreisen Anklang fand und bis heute die Modewelt fasziniert und zu neuen Kreationen anregt. Nicht zu vergessen ist der Einfluss der Warenkataloge und des Versandwesens um 1900 auf das Kleidungsverhalten der Landbevölkerung. Im Zentrum dieses Themenschwerpunktes steht die Herstellung der Kleidung, vom bäuerlichen Handwerk bis zu gewerblichen Betrieben. Berufe, vom Grundstoff produzierenden Bauern bis zum Hersteller des gebrauchsfertigen Stoffes, vom Haftelmacher bis zum Schneider, sollen das Zusammenspiel verschiedenster Akteure zum jeweiligen Produkt zeigen. Aber auch Kopfbedeckungen, Schuhe, Schürzen und vieles mehr ergänzen die Vielfalt rund um ’s Gwand.

Thermentag 's Gwand

Zwischen Handwerk, Funktion und Mode

Eröffnung und Aktionstag

Datum: 29.05.2022, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Stübing, Österreich

Themensonntag

„Vom Gwand für Kopf und Fuß“

Ein Tag, um Interessantes und Spannendes zu Fuß- und Kopfbekleidungen zu entdecken. Hut und Tuch sowie Schuhe und Patschen stehen ebenso im Mittelpunkt wie das dazugehörige Handwerk.

Datum: 24.07.2022, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Stübing, Österreich

Themensonntag

„Händisch und maschinell“

An diesem Tag werden die textilen händischen Tätigkeiten den maschinellen Arbeiten gegenübergestellt.

Datum: 14.08.2022, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Stübing, Österreich

Thementag

„Schneidertag – Faden, Stoff, Fleckenscher`“

Die steirischen Schneider*innen sind zu Gast im Museumstal und zeigen wie aus Stoff und Zwirn fertige Kleidungsstücke entstehen. Der Tag gibt Einblick in die Vielfältigkeit, Kreativität und das handwerkliche Können dieses Handwerks.

Datum: 28.08.2022, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Stübing, Österreich

Märchentag

„Auf den Spuren vom tapferen Schneiderlein“

Datum: 11.09.2022, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Stübing, Österreich

Thementag

„Brecheltag“

Vom Flachsanbau, Brecheln und Hecheln bis zum Spinnen und Weben des Stoffes führt der Einblick in den Weg vom Flachs über die Herstellung vom Leinen bis zum fertigen Kleidungsstück.

Datum: 23.10.2022, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Stübing, Österreich

