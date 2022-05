#visitstpoelten: Neue Tourismusbroschüre „Showtime“ vereint erstmalig St. Pölten Kulturangebote für Gruppenreisende

Das Convention Bureau St. Pölten hat mit Kulturinstitutionen der Stadt buchbare Programme entwickelt

St. Pölten (OTS) - Programmvorschläge und städtische Highlights für kulturelle Gruppenausflüge in die St. Pöltner Kulturhäuser und in die Region gibt es jetzt auf einen Blick zusammengefasst in der neuen Broschüre „Showtime“. Abgebildet sind Programmangebote von Festspielhaus St. Pölten, Bühne im Hof, Landestheater Niederösterreich, Veranstaltungszentrum VAZ, Schloss Thalheim und SommerTheaterPark des Europaballett St. Pölten. Das Angebot richtet sich an Kulturvereine, Kulturreiseveranstalter, Incentive-Agenturen, Busreiseveranstalter genauso wie an kulturaffine Gruppen und all jene, die Kundenevents und Betriebsausflüge mit dem gewissen „Showtime“-Effekt suchen. Parallel zur Broschüre sind die Angebote für Gruppen auch online zu finden: www.stpoeltentourismus.at

Der St. Pölten Tourismus setzt auf eine zeitgemäße Zielgruppenansprache

Ideengeberin und Convention Bureau Leiterin Gabriele Backknecht hat gemeinsam mit den Kulturinstitutionen der Stadt zielgenaue Produkte erarbeitet, die emotional erlebbar sind und kulturinteressierte Gruppen ansprechen sollen. "Der zeitgenössische Kulturtourist und Besucher erwartet Mehrwerte. Neben dem Kulturerleben haben wir komplementäre Angebote, die das Kulturerlebnis sinnvoll ergänzen, in der Broschüre "Showtime" abgebildet. Die Kulturangebote in St. Pölten lassen sich mit Stadt-Touren, kulinarischen Genüssen, besonderen Firmenbesichtigungen wie die Chiliworld, mit Museumsbesuchen und Angeboten zu Top-Ausflugszielen in der Region wie zum Beispiel nach Stift Göttweig oder zur Schallaburg kombinieren. St. Pölten und die Region bieten genügend Erlebnisräume und Erlebnismöglichkeiten."

Das Team des Convention Bureau St. Pölten, das unter dem St. Pölten Tourismus agiert, ist seit 2014 erste Anlaufstelle, wenn es um die Planung, Organisation und Abwicklung von Tagungen und Firmenevents geht. Die Broschüre ist in einer Erstauflage von 4.000 Stück erschienen und wird vorwiegend auf nationalen und internationalen Fachmessen präsentiert. Interessierte können die Broschüre beim St. Pölten Tourismus bestellen. Die Gruppenangebote sind in deutscher und englischer Sprache auf www.stpoeltentourismus.at/gruppen abrufbar.



