Grüne Wien, Pühringer/Kraus: Raus aus Öl und Gas ist möglich und mehrheitlich gewünscht

Große rot-weiß-rote Mehrheit für fossile Unabhängigkeit. Umstieg braucht klare Regeln und kann sozial ausgewogen und rasch erfolgen

Wien (OTS) - Die heute von Greenpeace und MUTTER ERDE veröffentlichte Gas-Studie führt uns eindrucksvoll vor Augen: Die überwiegende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher möchte schleunigst raus aus Öl und Gas. So stehen dem Thema Gas aktuell 63% negativ gegenüber – und über 90% würden sich nicht mehr für eine Gasheizung entscheiden. Daraus lässt sich für alle politischen Ebenen ein klarer Auftrag ableiten: Die Epoche unserer Abhängigkeit von fossiler Energie muss zu Ende gehen – und zwar im Rekordtempo.

Dazu der Grüne Landesparteivorsitzende Peter Kraus: „Die Politik muss alle Weichen stellen, damit wir rasch in einer erneuerbaren Energiezukunft ankommen. In Wien etwa gibt es riesige Hebel, in der Bauordnung, beim Umrüsten alter Gasheizungen, in der Verkehrspolitik. Das Weiterwurschteln der SPÖ mit Plänen und Ideen aus den 1970er-Jahren raubt uns jeden Tag wertvolle Chancen auf ein klimafittes Stadtleben.“

Die Grüne Co-Vorsitzende Judith Pühringer ergänzt: „Klimaschutz und Soziale Sicherheit sind heute nicht mehr voneinander zu trennen. Altes Denken und „Schauen wir mal“-Mentalität bringen uns nicht weiter. Ganz im Gegenteil: Zaudern und Zögern heißt Menschen zurücklassen. Wir müssen jetzt anpacken, umdenken, Zukunft sichern!“

