Corona – SPÖ-Kucher kritisiert „unzumutbares Verwirrspiel der Regierung“

Wien (OTS/SK) - „Vor zwei Wochen hat Gecko-Chefin Reich ein Beibehalten der Masken auch im Sommer gefordert. Gesundheitsminister Rauch hat die Beibehaltung der Maskenpflicht bis 8. Juli angekündigt. Bundeskanzler Nehammer hat dann am ÖVP-Parteitag gemeint, ‚Corona-Viren kümmern uns nicht mehr‘ und erklärte wie bereits sein gescheiterter Vorgänger die Pandemie für beendet. Heute vernehmen wir, dass es ab nächste Woche keine Maskenpflicht mehr gibt. Da kennt man sich doch nicht mehr aus. Das ist ein unzumutbares Verwirrspiel dieser Regierung und zurecht hat die Bevölkerung kein Vertrauen mehr in diese Regierung“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zu den heutigen Ankündigungen von Rauch und Edtstadler. Kucher vermisst erneut einen klaren Plan für den Herbst. Die Sicherheit der Menschen in Österreich wird wieder aufs Spiel gesetzt. ****

„Es kann doch nicht im dritten Corona-Jahr eine neuerliche Überraschung sein, dass der Herbst nach dem Sommer kommt und sich nicht von selbst vorbereitet. Die Fragen, die wir seit Wochen an die Regierung richten: Was ist der Plan für den Herbst? Wie rüstet sich Österreich auf die nächste Welle? Wie gedenkt man, die Impfquote zu heben?“, blieben auch heute unbeantwortet. Die Regierung stolpert bei ihrem Corona-Chaos-Management dahin und agiert nach dem Prinzip Hoffnung“, kritisiert Kucher das Corona-Chaos-Management dieser Regierung. (Schluss) sl/ls

