Andreas Gabalier und Fiona Coors am 27. Mai im Gespräch mit „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Ein neuer Anfang und ein überraschendes Outing bei „Vera“: Am Freitag, dem 27. Mai 2022, sind Musiker Andreas Gabalier und Schauspielerin Fiona Coors ab 21.20 Uhr zu Gast bei Vera Russwurm in ORF 2.

Außergewöhnliches Gastspiel von Andreas Gabalier bei „Vera“: Ganz intim präsentiert er am Klavier sein neuestes Opus „Ein neuer Anfang“, in dem er selbst Anlass zu Spekulationen zu einer neuen Partnerin gibt – mit Textzeilen wie: „Im Wirbelwind des Lebens wieder mittendrin. Eine neue Liebe kann so schön sein. Im Sturm der Gezeiten hab’ ich mein Herz verloren.“

Beeindruckendes Outing von Fiona Coors, die seit 17 Jahren als Kommissarin Kerstin Klar „Staatsanwalt“ Rainer Hunold bei seinen Ermittlungen unterstützt: Hat sie doch stets verschwiegen, dass sie Legasthenikerin ist – also jemand, der beim Lesen und Schreiben große Schwierigkeiten hat. Da aber Lesen zu ihrem Beruf zwingend dazugehört, kommt das Bekenntnis der erfolgreichen Schauspielerin knapp vor ihrem 50. Geburtstag doch sehr überraschend.

