NEOS: Die Regierung darf jetzt nicht wieder den Sommer verschlafen

Loacker: „Das Ziel muss Normalität auch bei hohen Infektionszahlen sein – dafür müssen jetzt Vorkehrungen getroffen werden.“

Wien (OTS) - „Es ist zu begrüßen, dass jetzt auch ÖVP und Grüne eingesehen haben, dass es weder nachvollziehbar, noch gerecht ist, wenn Supermarktangestellte stundenlang Maske tragen müssen, während alle anderen stundenlang ohne Maske im Gasthaus sitzen dürfen“, sagt NEOS-Pandemiesprecher Gerald Loacker zum heute angekündigten Ende der Maskenpflicht. „Letzte Woche haben sie unseren entsprechenden Antrag im Nationalrat ja noch abgelehnt."

Die Regierung dürfe jetzt aber nicht wieder wie in den vergangenen beiden Jahren die Hände in den Schoß legen, den Sommer verschlafen und bis Herbst nichts tun, so Loacker: „Das Ziel muss Normalität auch bei hohen Infektionszahlen sein – dafür müssen jetzt Vorkehrungen getroffen werden. Wir müssen endlich lernen mit dem Virus zu leben.“

Loacker fordert daher unter anderem, dass die Regierungsparteien endlich die gesetzliche Grundlage schaffen, dass auch eigens ausgebildete Apotheker_innen impfen dürfen. „Das wäre ein sehr niederschwelliges Angebot, weil sehr viele Menschen ohnehin regelmäßig in die Apotheke müssen und würde uns die Kosten für Impfstraßen und Impfbusse sparen.“ Außerdem müsse der Gesundheitsminister endlich veranlassen, dass die Covid-Medikamente, die bereits an die Bundesländer verteilt wurden, auch bei den Patientinnen und Patienten eingesetzt werden „und nicht länger auf Halde liegen gelassen werden“, so Loacker. „Das alles muss jetzt auf Schiene gebracht werden. Falls im Herbst tatsächlich eine neue Variante kommt, ist es zu spät.“

