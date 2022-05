AUSTRIAN WORLD SUMMIT: Oberster Umweltschützer der USA kommt nach Wien

Wien (OTS) - Arnold Schwarzenegger lädt am 14. Juni 2022 wieder in die Wiener Hofburg zu seinem Klimagipfel, dem AUSTRIAN WORLD SUMMIT. Der Einladung nach Wien ist in diesem Jahr Michael S. Regan, der Leiter der US-Umweltschutzbehörde, gefolgt. Als Teil des Kabinetts von Präsident Biden gestaltet er aktiv die US-Klimapolitik mit.

„Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, Michael Regan für den AUSTRIAN WORLD SUMMIT zu gewinnen “, freut sich Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative und Organisatorin des AUSTRIAN WORLD SUMMIT, über den hochrangigen Gast. Als Leiter einer der wichtigsten Klimaschutzbehörden dieser Welt ist Regan dafür zuständig, die Klimapolitik von US-Präsident Joe Biden auf den Boden zu bringen und echte Veränderungen umzusetzen. „Was in Sachen Klimapolitik in den USA passiert oder eben nicht passiert, ist ausschlaggebend für uns alle, denn die Vereinigten Staaten sind weltweit der zweitgrößte CO2-Emittent und haben daher einen großen Hebel in der Hand“, erklärt Langthaler.

Auch sonst werden wieder viele prominente Vertreter/innen aus Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft erwartet. Neben Gastgeber Arnold Schwarzenegger selbst und Bundespräsident Alexander Van der Bellen werden am Vormittag Gäste wie der Vize-Präsident der Europäischen Kommission Frans Timmermans, der für die Umsetzung des europäischen Grünen Deals zuständig ist, vor Ort sein. Via Videobotschaft meldet sich UN-Generalsekretär António Guterres zu Wort.

Motto: „Creating Hope – Inspiring Action”

Die deutsche Klimaaktivistin Luise Neubauer, Entertainer Joko Winterscheidt und zahlreiche Vertreter/innen aus der Wirtschaft, wie Klemens Hallmann (Hallmann Corporate Group), Jan Jenisch (Holcim) und Ilka Horstmeier (BMW Group) werden unter dem Motto „Creating Hope – Inspiring Action“ über konkrete Lösungen gegen die Umweltverschmutzung und die Klimakrise sprechen. Themen wie die Transformation der Wirtschaft, Digitalisierung, erfolgreiche Klima-Kommunikation und klimafreundliche Ernährung stehen dabei im Fokus. Vor allem sollen in diesem Jahr junge und innovative Menschen aus aller Welt eine Bühne bekommen. Aus Indien kommt beispielsweise die 16-jährige Vinisha Umashankar, die von Prinz William unterstützt wird und für die Entwicklung eines solarbetriebenen Bügelwagens zur Reduzierung des Kohleverbrauchs in Indien bekannt wurde.

30 Jahre Earth Summit Rio

Das Datum des diesjährigen AUSTRIAN WORLD SUMMIT wurde nicht zufällig gewählt, sondern fällt auf das 30-jährige Jubiläum des Earth Summit in Rio. Damals trafen mehr Staats- und Regierungschefs zusammen als bei jedem anderen Treffen zuvor, um die Probleme der Armut und Umweltzerstörung zu lösen. Beim diesjährigen Austrian World Summit wird es neben dem Rückblick auf die Klimapolitik der letzten 30 Jahre vor allem um Lösungen für die Zukunft gehen.

