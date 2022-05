Kundenzuwachs für B2IMPACT: B&C Privatstiftung und Synthomer

Die B2B-Agentur kann mit der B&C Privatstiftung sowie dem Chemieunternehmen Synthomer erneut ihr Kundenportfolio erweitern.

Wien (OTS) - Mit der Broschüre zum Houskapreis, vergeben von der B&C Privatstiftung, und dem Jahrbuch der Firma Synthomer, ein internationales Unternehmen der Chemischen Industrie mit Spezialisierung auf synthetischen Latex, konnte die Agentur B2IMAPCT erneut zwei große Etat-Gewinne landen. Der Houskapreis ist der größte private Preis für anwendungsnahe Forschung in Österreich. Jedes Jahr liegt auf der Verleihung eine mehrseitige Broschüre auf, gefüllt mit Themen rund um den renommierten Preis. Dieses Jahr durfte das Team von B2IMAPCT die Seiten gestalten.

Der österreichische Standort von Synthomer in Pischelsdorf wiederum plant für sein 50. Firmenjubiläum ein umfangreiches Jahrbuch, in dem sich vor allem die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiederfinden, und das auch über das Jubiläumsjahr hinaus immer wieder gerne zur Hand genommen wird. „Das sind zwei exemplarische Kundenprojekte, die unser B2B-Portfolio wunderbar widerspiegeln und Beweis dafür sind, dass wir mit unserem Content Marketing Know-how den Kunden wichtige Expertise vermitteln“, freut sich Geschäftsführerin Beatrice Schmidt über den Etatgewinn.

B2IMPACT für die „Forschungs-Oscars“

Seit nunmehr 17 Jahren vergibt die B&C Privatstiftung mit dem Houskapreis die heimischen „Forschungs-Oscars“. Jedes Jahr wird im Zuge dessen auch eine mehrseitige Broschüre veröffentlicht. Dieses Mal konnte sich die Agentur B2IMPACT die Umsetzung sichern. Das Endprodukt wurde zum einen als Sonderdruck und zum anderen als geheftete Beilage im Industriemagazin veröffentlicht. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit der Broschüre für die B&C Privatstiftung einen so prestigeträchtigen Preis unterstützen durften“, so Daniela Purer, Head of Corporate Publishing bei B2IMPACT, die mit der Organisation betraut war.

Nautisches Thema überzeugt

Jahrbücher werden zwar gerne gelesen, verstauben aber leider oftmals recht schnell achtlos in einer Ecke. Den Experten von B2IMPACT war daher sofort klar: Das Konzept für Synthomer musste langfristig überzeugen. Inspiriert vom ehemaligen Firmennamen des Unternehmens „Donau Chemie“ entstand so die Idee eines Logbuchs. Das Vorwort stammt dabei vom Geschäftsführer alias Kapitän höchstselbst, die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden kurzerhand zu Seebärinnen und -bären, die ihre liebsten Anekdoten erzählen und die aktive „Mannschaft“, die ihr Unternehmensschiff durch die raue (Geschäfts-)-Seewelt steuern, findet sich auf zahlreichen alten Firmenfotos wieder.

„Uns war es wichtig, dass das Jahrbuch die Leserinnen und Leser nicht nur stolz auf sich selbst und ihr Unternehmen macht, sondern dass es auch öfter zu Hand genommen und im Familien- und Bekanntenkreis gerne hergezeigt wird“, sagt Purer über die Konzeptidee. Das nautische Thema und der Anspruch an den Content überzeugten sofort: „Die Zusammenarbeit mit dem Team von B2IMPACT war vom ersten Kontakt bis zur Vorlage des Konzepts professionell, konstruktiv und vor allem kreativ, daher ist uns die Entscheidung leichtgefallen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und natürlich auf das Ergebnis“, meint Christof Brunnthaller, Site Manager & Managing Director bei Synthomer.

Über B2IMPACT

Vom Corporate Publishing Produkt über Social-Media-Kampagnen bis hin zu multimedialen Marketing-Strategien – die Agentur B2IMPACT aus dem Haus WEKA Industrie Medien katapultiert als Innovationstreiber der B2B-Landschaft die Marketingvorhaben ihrer Kunden ganz nach vorne – mit viel Herzblut und einer großen Portion Kreativität.



Über B&C Privatstiftung

Zentrale Aufgabe der B&C Privatstiftung ist die Förderung des österreichischen Unternehmertums. Diese Förderung erfolgt insbesondere durch langfristig orientierte Beteiligung an österreichischen Industrieunternehmen.

Über Synthomer

Synthomer ist einer der weltweit führenden Anbieter von wässrigen Polymeren. Die Polymere helfen Kunden dabei, neue Produkte zu entwickeln und die Leistung bestehender Produkte in Schlüsselindustrien wie Beschichtungen, Bauwesen, Textilien, Papier und Handschuhen aus synthetischem Latex zu verbessern. Mit der Übernahme von Omnova Solutions im Jahr 2020 und des Geschäftsbereichs „Adhesive Resins“ von Eastman im Jahr 2022 baute Synthomer sein globales Fertigungsnetzwerk aus, erweiterte sein Produktportfolio und verstärkte seine geografische Präsenz, um neue und bestehende Kunden auf der ganzen Welt besser bedienen zu können.

