Humorvolle Wandertipps erstmals im Lustigen Taschenbuch (FOTO)

Berlin (ots) - Wenn der Berg ruft und der Wald lockt, wird es für alle Wandervögel höchste Zeit auszuschwärmen. So lautet diesen Sommer auch das Motto für Donald Duck und Co. in Entenhausen. Wie es dort unter den Gipfelstürmern und Schönwetter-Schlenderern zugeht, enthüllt die erste Ausgabe des Walt Disney Lustiges Taschenbuchs "LTB Wandern Nr.1". Ab dem 31. Mai erscheint der perfekte Begleiter für jede Wanderung im Handel und Fans der Naturerkundung können sich auf zehn lauferprobte Geschichten sowie jede Menge nützliche Wandertipps freuen. Denn nicht nur Tick, Trick und Track, die mit dem Fähnlein Fieselschweif natürlich regelmäßig die Natur erkunden, packen ihre Wanderausrüstung zusammen, sondern ganz Entenhausen macht sich auf die Socken. Wer also Lust auf noch mehr Tipps und Tricks sowie wanderfreudige Geschichten hat, kommt mit diesem Lustigen Taschenbuch voll auf seine Kosten.

Inhalt:

Die Legende vom Regenbogen

Wegweiser 1: Bist du ein Wandervogel

Urlaub in den Bergen: Super-Rucksack

Wegweiser 2: Clever gepackt

Das Wandern ist des Faulen Frust

Wegweiser 3: Vorbereitung ist alles

Urlaub in den Bergen: Wanderkarte

Wegweiser 4: Lifehacks & Hikehacks

Wegweiser 5: Mitbringsel vom Wegesrand

Kompass eines Weltenbummlers

Wegweiser 6: Das ist doch Müll

Der Wächter des Waldes

Wegweiser 7: Alle Vögel sind schon da

Extralanger Fieselschweif

Wegweiser 8: Wandern oder Wandern?

Urlaub in den Bergen: Wetterwechsel

Wegweiser 9: Das beste Wandertainment

Urlaub der Milliardäre

Wegweiser 10: Wer lacht, kommt weiter!

Gnadenlos gejagt

Ab dem 31. Mai ist der Sonderband "LTB Wandern Nr. 1" (EUR 7,99) im Handel erhältlich und auch online im www.egmont-shop.de

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de

