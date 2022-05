Niederösterreichische Staatsmeister in Klosterneuburg geehrt

LR Danninger: Unsere Athletinnen und Athleten sind große Vorbilder, die mit ihren Erfolgen inspirieren und motivieren

St. Pölten (OTS) - Die Babenbergerhalle in Klosterneuburg bot am Montagabend einen würdigen Rahmen für die Ehrung der niederösterreichischen Staatsmeister 2021. Nach zweijähriger Pause konnte Sportlandesrat Jochen Danninger gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager die Sportlerinnen und Sportler für ihre großartigen Leistungen auszeichnen und ihnen persönlich gratulieren. „Insgesamt durften wir letztes Jahr 146 niederösterreichische Staatsmeistertitel in 36 verschiedenen Sportarten feiern. Mit diesen beeindruckenden Erfolgen haben sich unsere Athletinnen und Athleten nicht nur für ihre harte Arbeit belohnt, sondern sie sind auch inspirierende Vorbilder, die uns bei der Umsetzung unserer Sportstrategie 2025 unterstützen. Denn durch ihre großartigen Leistungen sind sie ein extrem wichtiger Motor für den Nachwuchs- und Breitensport, um insbesondere Kinder und Jugendliche zum Sporttreiben zu animieren“, zeigte sich Danninger von den niederösterreichischen Staatsmeisterinnen und Staatsmeistern begeistert.

Insgesamt holten Niederösterreichs Sportlerinnen und Sportler vergangenes Jahr 129 Staatsmeistertitel im Einzel. Zudem wurden 17 Titel in Teambewerben errungen. Zu den Geehrten zählten unter anderem der Serienmeister spusu SKN St. Pölten Frauen, Olympia-Gewichtheberin Sarah Fischer sowie Para-Skirennläufer Johannes Aigner und Guide Matteo Fleischmann, die vor wenigen Wochen bei den Paralympischen Winterspielen in Peking fünf Medaillen abräumten. Durch das Programm bei der Ehrung der niederösterreichischen Staatsmeister 2021 führte Claudio Schütz. Neben den zahlreichen Ehrungen sorgte das Europa Ballett St. Pölten mit einer eindrucksvollen Tanzaufführung für eine gelungene Umrahmung der Veranstaltung. Den Abschluss des festlichen Abends bildete traditionell ein gemeinsames Gruppenfoto mit dem Sportlandesrat, dem Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und allen geehrten Staatsmeisterinnen und Staatsmeistern.

Weitere Informationen beim Sportland Niederösterreich unter 02742/9000-19876, Patrick Pfaller, und E-Mail patrick.pfaller @ noe.co.at, bzw. beim Büro LR Danninger unter 02742/9005-12253, Mag. Andreas Csar, und E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse