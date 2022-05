Das ORF RSO Wien im Juni: Uraufführung von „ungefähr ganz genau“ von Georg Friedrich Haas

Wien (OTS) - Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien präsentiert am 2. Juni im Musikverein Wien unter Chefdirigentin Marin Alsop unter anderem die Uraufführung von „ungefähr ganz genau“ von Georg Friedrich Haas. Am 3. Juni steht ein Konzert des Kammermusikzyklus „Aus nächster Nähe“ im ORF RadioKulturhaus auf dem Programm. Die österreichische Erstaufführung von Alfredo Casellas 2. Sinfonie in c-Moll gibt es am 14. Juni bei einem Gastspiel im Brucknerhaus Linz zu hören und am 23.6. findet im Musikverein das Abschlusskonzert der Dirigent/innenklassen der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien statt.

Eine Uraufführung spielt das ORF RSO Wien unter Chefdirigentin Marin Alsop am Donnerstag, den 2. Juni (19.30 Uhr) im Musikverein Wien: das Auftragswerk der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien „ungefähr ganz genau“ von Georg Friedrich Haas. Weiters stehen „Lola Montez Does the Spider Dance“ und „City Noir“ von John Adams sowie „Stille und Umkehr“ von Bernd Alois Zimmermann auf dem Programm. Der Konzertmitschnitt ist auf Ö1 am Freitag, den 10. Juni (19.30 Uhr) zu hören.

„Forelle“ ist der Titel des Konzerts am Freitag, den 3. Juni (19.30 Uhr) im ORF RadioKulturhaus, das im Rahmen des RSO-Kammermusikzyklus „Aus nächster Nähe“ stattfindet. Die RSO-Musiker/innen Kristina Šuklar (Violine), Raphael Handschuh (Viola), Julia Schreyvogel (Violoncello) und Goran Kostić (Kontrabass) sowie die Pianistin Cornelia Herrmann präsentieren Ernst von Dohnányis Serenade C-Dur für Streichtrio, Julia Anna Purginas „Herbarium“, Krzysztof Pendereckis „Duo Concertante per violino e contrabbasso“ und Franz Schuberts „Forellenquintett“. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Dienstag, den 21. Juni (14.05 Uhr).

Am Dienstag, den 14. Juni (19.30 Uhr) präsentiert das ORF RSO Wien bei einem Gastspiel im Brucknerhaus Linz unter Dirigent Henrik Nánási und mit Violinist Ilya Gringolts die österreichische Erstaufführung von Alfredo Casellas 2. Sinfonie in c-Moll. Weiters auf dem Programm stehen „Pause del Silenzio I” von Gian Francesco Malipiero und „Concerto gregoriano für Violine und Orchester“ von Ottorino Respighi. Den Konzertmitschnitt gibt es auf Ö1 am Montag, den 28. Juni (19.30 Uhr) zu hören.

Das alljährliche Abschlusskonzert der Dirigent/innenklassen der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien findet am 23. Juni (19.30 Uhr) im Musikverein Wien statt. Unter den Dirigenten Andrej Vesel, Gaetano Lo Coco, Abuzar Manafzade und Gonghui Yang spielt das ORF RSO Wien die Stücke „Im Sommerwind. Idylle für großes Orchester“ und „Passacaglia d-moll für Orchester op. 1“ von Anton von Webern, „Kurd Avsari“ und „Aserbaidschanisches Capriccio“ von Fikret Amirov sowie das Vorspiel und Isoldens Liebestod aus „Tristan und Isolde“ von Richard Wagner und die „Rosenkavalier Suite“ von Richard Strauss. Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

