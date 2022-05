IFA Bauherrenmodell Plus „Dornschneidergasse 27, Graz“ zur Zeichnung geöffnet

Start des 489. IFA Immobilieninvestments für Privatanlegerinnen und Privatanleger

Beteiligung an stabilem Ertragsinvestment mit zugeordnetem Wohnungseigentum und inflationsgesicherten Mieteinnahmen

Bis 2024 realisiert IFA 22 hochwertige, leistbare Wohnungen im geförderten Wohnbau

Mit der „Dornschneidergasse 27“ ermöglicht die IFA AG eine attraktive, neue Beteiligung an gefördertem Wohnbau in Graz. Das 489. IFA Bauherrenmodell ist ein Bauherrenmodell Plus mit parifiziertem Wohnungseigentum. Das Investitionsvolumen beträgt 8,1 Mio. Euro. Bis 2024 realisiert IFA in Graz 22 hochwertige, leistbare Wohnungen in Größen zwischen 39 und 92 m2 mit privaten Freiflächen. Die Baugenehmigung ist erteilt, die Baukosten des gesamten Projekts sind als Festpreis garantiert (bis auf die allgemeinen Bauherrenrisiken).

Anlegerinnen und Anleger profitieren von den Vorzügen eines stabilen Investments in einen realen Sachwert mit langfristig berechenbaren Cashflows durch laufende Mieterträge, für 12 Monate gibt es zudem eine Erstvermietungsgarantie der IFA. Die Mindestbeteiligung ist bereits ab einer Eigenkapitalinvestition von rund 46.300 Euro p.a. über drei Jahre möglich (und beträgt somit 139.000 Euro gesamt). Mit diesem Eigenkapital und dem zusätzlich berücksichtigten Fremdkapital erwirbt man eine Beteiligung von insgesamt rund 260.000 Euro.

„Immobilien sind ein knappes, effektives Gut und zeichnen sich durch Realwertsicherung aus. Indexierte Mieteinnahmen sichern das Vermögen vor Inflation. Mit dem Projekt ‚Dornschneidergasse 27‘ bieten wir privaten Anlegerinnen und Anlegern erneut Zugang zu einem kompetent geprüften, wertbeständigen Ertragsinvestment mit persönlich im Grundbuch eingetragenem Wohnungseigentum und langfristig soliden Renditen“, so Michael Meidlinger, Vorstand der IFA AG.

Graz ist neben Wien die am schnellsten wachsende Stadt Österreichs. Prognostiziert ist, dass in zehn Jahren ein Viertel der österreichischen Bevölkerung innerhalb der Stadtgrenzen von Graz und Wien wohnt. Die steirische Landeshauptstadt überzeugt mit bester Lebensqualität, hochwertiger und leistbarer Wohnraum ist begehrt. In der vergangenen Woche hat IFA in Graz das Bauherrenmodell Plus „Harter Straße 96“ mit zugeordnetem Wohnungseigentum zur Zeichnung geöffnet. Bereits jetzt sind rund 50% des 11 Mio. Euro Projekts in geförderten Wohnbau platziert. Insgesamt hat IFA in Graz seit der Unternehmensgründung 1978 mehr als 70 Immobilieninvestments für private Investorinnen und Investoren erfolgreich realisiert.

Weitere Informationen unter www.ifa.at

Daten & Fakten: „Dornschneidergasse 27“



Standort: Dornschneidergasse 27, 8020 Graz



Wohnungen: 22 Neubauwohnungen, alle mit privaten Freiflächen wie Loggia oder Terrasse

Gesamtinvestition: 8,1 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell Plus mit persönlichem Eintrag des Wohnungseigentums im Grundbuch nach Baufertigstellung

Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2024

Über IFA – Institut für Anlageberatung



Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

