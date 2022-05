durchblicker: Fixkosten könnten für jeden 5. Haushalt zur Schuldenfalle werden

Wien, am 24.05.2022. (OTS) -

Zeit der Billigkredite ist vorbei: Kreditzinsen sind bereits um bis zu 1,5 Prozentpunkte gestiegen

durchblicker-Experte Martin Spona erwartet bis zu drei Zinserhöhungen im Jahresverlauf

Jeder siebente Haushalt finanziert Fixkosten mit Ratenkredit oder Kontoüberziehung - jeder sechste bekommt nur noch schwer einen Konsumentenkredit

Nach steigenden Preisen und anhaltenden Einkommenseinbußen infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs könnten Fixkosten jetzt für immer mehr österreichische Haushalte zur Schuldenfalle werden. Grund dafür ist, dass jetzt auch Kredite teurer werden und zugleich immer schwerer zu bekommen sind. Laut dem Tarifvergleichsportal durchblicker sind die Kreditzinsen bei den Banken zuletzt um bis zu 1,5 Prozentpunkte gestiegen. Martin Spona, Leiter Consumer Finance bei durchblicker, erwartet noch ein bis drei weitere Zinserhöhungen in Österreich bis Jahresende.

Laut einer Umfrage, bei der durchblicker im April 1.200 österreichische Haushalte befragt hat[1], geben 12 Prozent an, dass sie ihre Fixkosten nicht mehr decken können. Im Detail finanziert demnach derzeit jeder siebente Haushalt seine Fixkosten mit Ratenkredit oder mit Kontoüberziehung, jeder sechste bekommt nur noch schwer einen Kredit, knapp jeder achte kann sich keinen Kredit mehr leisten.

„Für diese Haushalte könnte die Lage zunehmend prekär werden – vor allem dann, wenn die Kreditzinsen steigen oder die Bank den Überziehungsrahmen streicht. Die Fixkosten durch eine Kontoüberziehung zu decken, sollte immer nur eine kurzfristige Lösung sein. Wenn wie jetzt Kredite rapide teurer werden, können die Fixkosten sonst rasch zur Schuldenfalle werden“, warnt durchblicker-Experte Spona.

Konsumkredite nur für unerwartete Ausgaben nutzen

Der durchblicker-Experte empfiehlt Haushalten in prekärer Lage, Geld von der Bank wenn möglich nur für ungeplante Ausgaben wie eine teure Autoreparatur oder die Anschaffungen teurer Haushaltsgeräte auszuleihen. In diesen Fällen rät Spona außerdem, besser einen Konsumkredit abzuschließen als den Überziehungsrahmen zu nützen.

Ein Konsumkredit ist in aller Regel die deutlich günstigere Alternative, als über einen längeren Zeitraum hinweg das Konto zu überziehen. Je nach Bank fallen zwischen 6 und 13 Prozent Sollzinsen für die Kontoüberziehung an. Für einen Konsumkredit mit variabler Verzinsung inklusive aller Nebengebühren zahlt man aktuell durchschnittlich 4,86 %, bei fixer Verzinsung durchschnittlich 5,25 % effektiv.

Online-Kredite werden von Banken oft in sehr kurzer Zeit bearbeitet. Die Auszahlung erfolgt meist wenige Werktage nach Zusage. Je nach Bonität und Leistbarkeit schwanken die Zinsen jedoch stark. Ein Online-Vergleich der individuell verfügbaren Angebote ist in wenigen Schritten kostenlos abrufbar unter https://durchblicker.at/online-kredit-beantragen.

Bei Finanzierungsbedarf besser nicht zuwarten und Fixzins-Kredit abschließen

Wer jetzt schon weiß, dass er in nächster Zeit einen Konsumkredit braucht, sollte angesichts der Zinsentwicklung besser nicht allzu lang warten und zeitnah einen fix verzinsten Kredit abschließen. „Die Zeit der Billigkredite ist definitiv vorbei. In den kommenden Monaten werden die Zinsen weiter steigen, weil sich die Refinanzierungskosten der Banken erhöhen. Hinzu kommt: Die Banken werden strenger prüfen, ob sich Haushalte einen Kredit überhaupt leisten können. Denn die aktuell steigenden Lebenshaltungskosten verschlechtern auch den Haushaltsplan der Haushalte”, so Spona.

Mit der höchsten Zinsanhebung seit 22 Jahren hatte die US-Notenbank Fed Anfang Mai den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf eine Bandbreite von 0,75 und 1 Prozent angehoben. Die EZB hat eine mögliche Zinserhöhung im Juli in Aussicht gestellt.



Wohnkredite ab Sommer noch schwieriger zu erhalten

Ab Sommer gelten in Österreich außerdem neue Kreditvergaberichtlinien für Hypothekarkredite:

20 Prozent Eigenkapital wird dann Pflicht, die Kreditrate darf 40 Prozent des Haushaltsnetto-

einkommen nicht überschreiten, die Laufzeit wird mit maximal 35 Jahren begrenzt. Wer künftig also einen Kredit für Haus- oder Wohnungsbau aufnehmen will, muss ausreichend gut verdienen und viel Erspartes mitbringen.





Über durchblicker

durchblicker ist das größte unabhängige Online-Tarifvergleichsportal Österreichs und Mitglied der Netrisk Gruppe, eines Verbunds führender Vergleichsportalen in Zentral- und Osteuropa. Aktuell bietet durchblicker 28 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern finden Konsument:innen einen schnellen Marktüberblick und verlässlich und treffsicher individuelle Top-Angebote. Dank dem einfachen und schnellen Online-Abschluss lassen sich jährlich mehrere Tausend Euro bei den Fixkosten sparen. Dazu bietet durchblicker kostenlose Expertenberatung und übernimmt ebenfalls den Wechsel zu einem günstigeren Anbieter.

Aktuell beschäftigt der österreichische Marktführer unter den Tarifvergleichsportalen mit Sitz in Wien mehr als 85 Mitarbeiter:innen. Partner von durchblicker sind Global 2000, klimaaktiv, sowie topprodukte.at und die Österreichische Fußball Bundesliga.

Weitere Informationen unter www.durchblicker.at.





[1] Umfrage durch respondi AG, n=1.200, bevölkerungsrepräsentativ für M/F ab 18 Jahre,

Befragungszeitraum: 6. - 11. April 2022





Rückfragen & Kontakt:

Kerstin Pleschberger

Tel.: +43 01 / 30 60 900-318

Mobil: +43 / 664 91 90 763

Email: k.pleschberger @ durchblicker.at