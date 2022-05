Pride Month im Technischen Museum Wien

Buntes Programm stellt Vielfalt in den Mittelpunkt

Wien (OTS) - Um Vielfalt einzubeziehen und abzubilden, arbeitet das Technische Museum Wien bereits seit 2019 abteilungsübergreifend am „Fokus Gender“, der die traditionelle Verknüpfung von Technik mit Kategorien wie Männlichkeit, Heteronormativität und Weißsein hinterfragt. Um die Dekonstruktion von Stereotypen voranzutreiben und um einen inklusiven Ort zu schaffen, in und mit dem neues Wissen generiert wird, verschreibt sich das Museum einer genderinformierten Forschungs-, Sammlungs-, Ausstellungs- und Vermittlungspraxis, welche die Vielfalt von Geschlecht und Sexualität reflektiert und miteinbezieht, um vielfältige Repräsentationen und Identifikationsangebote zu schaffen.

Anlässlich des Pride Month 2022 erstrahlt also nicht nur die spektakuläre Fassadenprojektion des Museums in Regenbogenfarben, sondern es werden auch unterschiedlichste Programme angeboten, um sich auf vielfältige Weise mit dem Themenspektrum auseinanderzusetzen:

Neue Führung: „TMW que(e)r gelesen“

In der Technikgeschichte sind queere Themen und Personen lange nicht zu Wort gekommen. Auch deshalb entstand der Eindruck, Technik sei eine männliche, heterosexuelle Sphäre. Das dem nicht so ist, zeigt das Technische Museum Wien in einer Führung, die LGBTIQ+-Geschichte mit Technik und Gesellschaft verknüpft.

Kuratorinnenführung durch die Installation „Wem gehört PINK?“

Pink steht heute für eine Reihe von unterschiedlichen Attributen: von kindlich, süß, spaßig und weich über verführerisch und künstlich bis hin zu energiegeladen und politisch. Diese Kuratorinnenführung durch die Installation „Wem gehört PINK?“ reflektiert die unterschiedlichen Botschaften der umstrittenen Farbe Pink und erörtert, warum sie eigentlich mit der LGBTIQ+-Community assoziiert wird.

Kuratierte Playlist der Österreichischen Mediathek des Technischen Museums Wien

Lebensgeschichtliche Erzählungen aus dem Onlinearchiv der Österreichischen Mediathek geben private Einblicke in die biographische Dimension queerer Lebensentwürfe. Außerdem demonstrieren und reflektieren historische Radiobeiträge die Veränderungen im Mediendiskurs im Wandel der Zeit.

Make it uniquely You – im Maker*Space des Museums

Ob Shirt mit der Transferpresse individuell bedrucken, ein auffälliges Schild mit dem Lasercutter gestalten oder ein ausgefallenes Accessoire mit dem 3D-Drucker herstellen – im techLAB, dem hauseigenen Maker*Space des Museums – können Interessierte innovative Fertigungstechnologien nutzen, um einzigartige Produkte für den Pride Month zu gestalten.

Nachlesen im Online-Magazin ZINE

Interessierte können im Online-Magazin ZINE mehr über die besondere Bedeutung von genderinformierter Museumsarbeit in einem Technikmuseum erfahren oder einen Rückblick auf die internationale Tagung „Feminist and Queer Perspectives on Food“ erhalten, die sich kritisch und intersektional mit gegenderten und/oder heteronormativen Konstruktionen in Technik und Wissenschaft in Bezug auf Ernährung auseinandersetzte.

Rückfragen & Kontakt:

Technisches Museum Wien

Madeleine Pillwatsch

++43 1/899 98-1200

presse @ tmw.at

www.technischesmuseum.at/presse