Neues Format „IMPACT LECH“ zum Thema Energiekompetenz

Markus Hengstschläger initiiert viertätiges Symposium in Lech Zürs am Arlberg. „Fakten schaffen, Meinung bilden“: Vorträge und Podiumsdiskussionen von 9. bis 12. Juni 2022.

Lech Zürs am Arlberg (OTS) - Vom 9. bis 12. Juni wird Lech Zürs am Arlberg Schauplatz des neuen Symposiums „Impact Lech“. Damit startet Lech Zürs gemeinsam mit dem Wissenschafter Markus Hengstschläger ein neues Veranstaltungsformat. Beim ersten Symposium dieser Art diskutieren eine Vielzahl hochkarätiger Expert:innen aus Wissenschaft und Wirtschaft darüber, was getan werden kann, um Energiekompetenz in der Gesellschaft zu verankern. Dabei soll den Teilnehmer:innen durch Fakten jener Unterschied geboten werden, der Menschen zum Mitmachen befähigt und motiviert.

Vorträge und Podiumsdiskussionen beschäftigen sich mit dem Thema Energiekompetenz aus verschiedensten Gesichtspunkten wie bspw. den zukünftigen Quellen und den Einsatz von Energie, den Aspekt des Mitmachens der Gesellschaft und Wirtschaft aus verhaltensbiologischer und verhaltensökonomischer Sicht, die Rolle der digitalen Transformation und künstlichen Intelligenz genauso wie die Bedeutung des Schlüsselfaktors Bildung.

Renommierte Expert:innen wie Christiane Spiel, Adelheid Kastner, Michael Musalek, Kurt Kotrschal, Sepp Hochreiter, Nikolaus Müllner, Alexander Trattner, Martina Hörmer, Gabriel Felbermayr, Wolfgang Hesoun, Peter Schwab, Michael Strugl, Andreas Klauser, Valerie Hackl, Michael Altrichter, Eva Buzzi, Rudolf Scheuvens, Johannes Wahlmüller, Helga Kromp-Kolb, Theresia Vogel oder Ortwin Renn bringen dabei ihre Expertise ein.

Moderiert werden die Podiumsdiskussionen von Rainer Nowak (Die Presse), Martin Kotynek (Der Standard), Sandra Baierl (Kurier), Andreas Weber (Trend) und Andreas Jäger.

Programmüberblick: www.impact-lech.at

