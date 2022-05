Raise a Roof: Spende jetzt für Student Housing in der Ukraine

ÖH startet Crowdfunding für geflüchtete Studierende in der Ukraine

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) hat am Wochenende ein Crowdfunding Projekt gestartet, mit dem Geld für Studierende gesammelt werden soll, die sich innerhalb der Ukraine auf der Flucht befinden. Sara Velić aus dem Vorsitzteam erklärt die Hintergründe des Projekts: “Tausende Studierende flüchten gerade innerhalb der Ukraine in den westlichen Teil des Landes, weil die Situation dort sicherer ist. Eine Folge sind rasant steigende Wohnkosten. Es wird immer schwieriger für Geflüchtete noch leistbaren Wohnraum zu finden. Die Ukrainian Association of Students ist deshalb mit der Bitte nach Unterstützung auf uns zugekommen und wir haben kurzerhand entschieden das Crowdfunding zu starten.”

Der Krieg dauert mittlerweile schon Monate an und die Situation scheint in Kürze auch nicht besser zu werden, wie Keya Baier aus dem Vorsitzteam erläutert: “Die Umstände in der Ukraine werden von Tag zu Tag schlechter und der Krieg droht sich in einen Monate andauernden Stellungskrieg zu entwickeln. Jede Hilfe ist jetzt notwendig und wir freuen uns auch über Kooperationspartner_innen, die unsere Kampagne unterstützen wollen!”

“Unser Ziel ist es, 100 Studierenden ein Monat lang ein Dach über dem Kopf zu ermöglichen, dafür brauchen wir 15.000 €. Gespendet werden kann über eine Crowdfunding Plattform, die das Geld im Anschluss direkt an die Studierendenorganisation in der Ukraine überweist”, so Naima Gobara aus dem Vorsitzteam abschließend.

Gespendet werden kann ganz einfach über www.raisearoof.at.

