magniX ernennt Nuno Taborda zum CEO

magniX hat heute Nuno Taborda zum Chief Executive Officer ernannt. Taborda ist eine erfahrene Führungskraft in der Luft- und Raumfahrt mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Förderung der Unternehmensleistung und der Umsetzung bahnbrechender Technologieprogramme vom Konzeptnachweis über die Zertifizierung bis hin zur Inbetriebnahme und Serienfertigung.

„Nuno ist eine Führungspersönlichkeit mit umfassender Erfahrung in allen Bereichen der Luftfahrtindustrie", sagte Dominique Spragg, Chairman von magniX. „Seine unternehmerische Denkweise ist sehr wertvoll, da magniX weiterhin Pionierarbeit bei elektrischen Lösungen für die Zukunft des Fliegens leistet. Die Expertise und der Hintergrund, den Nuno in das Team einbringt, kommen für magniX zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da das Unternehmen seine elektrischen Antriebssysteme auf dem Weg zur Zertifizierung und zur Serienreife bringt."

Taborda kommt am 1. Juni von Rolls-Royce Plc zu magniX. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung, zuletzt als Senior Vice President of Production Programs, wo er für alle Triebwerksprogramme im milliardenschweren Geschäftsbereich Business Aviation des renommierten Maschinenbauunternehmens verantwortlich war. Zuvor war er für die Inbetriebnahme des Rolls-Royce Pearl® 15-Triebwerks verantwortlich - dem ersten Mitglied einer neuen Triebwerksfamilie für die nächste Generation von Rolls-Royce-Geschäftsflugzeugen. Außerdem hatte er leitende Funktionen in den Bereichen Technik, Betrieb und Strategie in Deutschland, Brasilien, Kanada und Großbritannien inne.

„Ich bin sehr stolz und freue mich über die Möglichkeit, das unglaublich talentierte magniX-Team zu leiten", sagte Nuno Taborda. „Wir stehen an der Schwelle des größten Technologiesprungs in der Luftfahrt seit der Entwicklung der Gasturbine durch Sir Frank Whittle. Es ist spannend zu sehen, dass magniX mit seiner fortschrittlichen Technologie und Innovation eine Vorreiterrolle einnimmt."

Die Zukunft des Fliegens vorantreiben

Taborda stößt zu magniX in einer Zeit des starken Wachstums.

Das Unternehmen hat vor kurzem die wichtigsten Industriepartner für sein NASA Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD)-Projekt bekannt gegeben, um die Einführung der Elektrifizierungstechnologie für den Einsatz in kommerziellen Anwendungen zu beschleunigen. Dazu arbeitet es mit AeroTEC, einem Branchenführer bei der Integration von Elektroantrieben in Flugzeuge, und Air Tindi, dem Betreiber von De Havilland Canada Dash 7-Flugzeugen, zusammen, um eine Hybridflugzeugkonfiguration zu demonstrieren, deren Erstflug für 2025 geplant ist.

magniX hat vergangene Woche im Rahmen einer Vereinbarung mit Surf Air, einem in Los Angeles ansässigen Unternehmen für elektrische Luftfahrt und Flugreisen, das mehr als 150 Flugzeuge umrüstet, die Entwicklung des Antriebs für eine rein elektrische und eine hybrid-elektrische Version der Cessna Caravan übernommen.

MagniX mit Hauptsitz in Everett, Washington, hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Ära des sauberen und erschwinglichen kommerziellen Flugverkehrs mit vollelektrischem Antrieb zu ermöglichen. magniX bietet eine Reihe revolutionärer Lösungen an, darunter vollelektrische Motoren, die emissionsfrei und mit erhöhter Effizienz für verschiedene Luftfahrtanwendungen arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.magnix.aero

