1. Primärversorgungszentrum für Margareten

Wohnortnahe, kassenärztliche Top- Gesundheitsversorgung für alle Margaretner*innen

Wien (OTS) - Auf der Wiedner Hauptstraße 120 entsteht auf 470 m² ein hochmodernes Primärversorgungszentrum in Form einer allgemeinmedizinischen Gruppenpraxis. Hier soll langfristig die hausärztliche Versorgung von Erwachsenen und Kindern in Margareten gesichert werden. Ein Team an jungen, motivierten Allgemeinmediziner*innen bietet gemeinsam mit zahlreichen Gesundheits- und Sozialberufen ein breites kassenärztliches Angebot für alle.



In einem Primärversorgungszentrum arbeiten Ärzt*innen mit Gesundheits-und Sozialexpert*innen unter einem Dach. Das fördert eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Patient*innen erhalten alle Behandlungen und Unterstützungsleistungen in einer Ordination und profitieren auch von den langen Öffnungszeiten (Mo-Fr, 8-19 Uhr). Das Zentrum wird voraussichtlich im Herbst 2022 eröffnet.

"Wir freuen uns, eine zentrale Anlaufstelle für ALLE Patientinnen und Patienten zu schaffen. Bei uns kümmert sich neben Ärztinnen und Ärzten ein Team an Sozialarbeiter*innen, klinischen Psycholog*innen, diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger*innen und Ernährungsberater*innen um alle Aspekte von Gesundheit und Krankheit“, so die drei Allgemeinmediziner und Gründer des Zentrums Florian Mölzer, Florin Oprescu, und Moritz Rauch.

„Bei meinem Amtsantritt habe ich allen Margaretner*innen Zugang zur besten Gesundheitsversorgung versprochen, unabhängig von ihrem Geldbörserl. Dafür habe ich gekämpft und könnte nicht stolzer sein, die Eröffnung des 1. Margaretner Primärversorgungszentrums ankündigen zu dürfen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag gegen eine Zwei-Klassen-Medizin!“, so Bezirksvorsteherin Silvia Janković.

