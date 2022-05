„Sound@V“ 2022: Nominierte für Musikpreis des ORF Vorarlberg stehen fest!

Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at startet am 30. Mai

Wien (OTS) - Seit Anfang März dieses Jahres konnten sich Vorarlberger Musikerinnen und Musiker für den Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg anmelden. 70 Bands und Soloacts haben die Chance auf insgesamt 20.000 Euro Preisgeld plus 5.000 Euro on Top (presented by AKM/aume) ergriffen und sich für eine der vier Kategorien Pop/Rock, Alternative/Singer-Songwriter, Open Pool und Newcomer beworben. „Sound@V“ wird gemeinsam mit der „Marke Vorarlberg“, dem „Wann & Wo“ und dem „poolbar-Festival“ durchgeführt.

70 Einreichungen am Start

Ab 30. Mai zählen die Stimmen vom Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at. Mit jedem Klick kommen die Nominierten dem begehrten Musikpreis einen Schritt näher. Die große „Sound@V“-Award-Show findet dann am 9. Juli im Rahmen des „poolbar-Festivals“ in Feldkirch statt.

20 Vorarlberger Bands und Soloacts nominiert

Aus 70 Anmeldungen wählten das Team des ORF Vorarlberg, des poolbar-Festivals und des „Wann & Wo“ 20 Bands und Soloacts. Aus Online-Stimmen und Fachjury-Bewertung zusammen ergibt sich, wer den Musikpreis in einer der vier ausgeschriebenen Kategorien mit nach Hause nehmen wird. Den vier Kategorien stehen jeweils fünf nominierte Acts zur Auswahl:

Nominierte „Pop/Rock”

Deadbeatz, Junipa Gold, kurzfristig, Lou, STILL

Nominierte „Alternative/Singer-Songwriter“

Fiesta Forever, Philipp Lingg Band, Potato Beach, Thirsty Eyes, Why-y

Nominierte „Open Pool”

GAS, Jussel’s Gaukler, Tape Moon, YD Smith, YMD

Nominierte „Newcomer” (presented by AKM/aume)

ENBIKEY, Kathia, L.O.V.T, Nevermind, Nika

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Ein großes Danke an die junge Vorarlberger Musikszene für die zahlreichen Einsendungen! Eine Top-Auswahl an Vorarlberger Bands und Soloacts kann nun auf der ‚Sound@V‘-Bühne live megamäßig performen.“

Stefan Höfel, Team „Sound@V“ des ORF Vorarlberg: „Auch im dritten Jahr des ‚Sound@V‘ zeigt sich erneut die hohe Qualität an Musikerinnen und Musikern in Vorarlberg. Die Vorarlberger Musikszene ist vielseitig, kreativ und spannend. Nun liegt es am Publikum und der Fachjury zu entscheiden, wer die begehrten ‚Sound@V‘-Trophäen mit nach Hause nehmen kann.“

Rückfragen & Kontakt:

Christine Moll

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22228

christine.moll @ orf.at

vorarlberg.ORF.at