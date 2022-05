Digitale Plattform präsentiert und vernetzt Dorfgemeinschaftshäuser in NÖ

LH Mikl-Leitner: NÖ Dorfgemeinschaftshäuser sind für unsere Landsleute der Mittelpunkt von Leben und Zusammenkunft im Dorf

St.Pölten (OTS) - Bereits 2021 setzte die NÖ.Regional mit der Aktion „Neues Leben in Dorfgemeinschaftshäusern“ einen thematischen Schwerpunkt zur Attraktivierung der bestehenden Dorfgemeinschaftshäuser in Niederösterreich durch eine Online-Veranstaltung und eine niederösterreichweite Sommertour. Das Fachmagazin „Leben in Stadt und Land“ widmete den Dorfgemeinschaftshäusern, in Zusammenarbeit mit der NÖ.Regional, eine gesamte Ausgabe. Durch diese Aktionen wurde die vielfache, zeitgemäße Nutzung von bestehenden Dorfgemeinschaftshäusern wieder in den Fokus der Menschen gerückt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Unsere Dorfgemeinschaftshäuser sind Zeichen des gelebten Miteinanders von Jung und Alt in Niederösterreich. Das Dorfgemeinschaftshaus bietet einen perfekten Rahmen, den wir zum Wohl der Gemeinschaft brauchen und in Niederösterreich erfolgreich etabliert ist. Die digitale Plattform spielt bei der Vernetzung und Inspiration der Gemeinden eine ebenso große Rolle.“

Seit Mai 2022 steht allen interessierten Bürgermeister, Gemeinden, Dorferneuerungsvereinen und Bürger eine digitale Projektplattform mit Best Practice Beispielen in und um die NÖ Dorfgemeinschaftshäuser zur Verfügung. Ein kurzer Anruf bei der angeführten Kontaktperson reicht, um sich Informationen zum Dorfgemeinschaftshaus und den Projekten vor Ort zu holen. Besteht der konkrete Wunsch zur Umsetzung, stehen die Regionalberater der NÖ.Regional vor Ort den Bürgermeistern und Vereinsobleuten zur Verfügung, um die Idee aufzunehmen und deren Umsetzung in die Wege zu leiten.

Maria Forstner, Obfrau der NÖ Dorf- und Stadterneuerung: „Hier werden aktuelle Projekte vorgestellt und die Plattform soll als Projektdatenbank wachsen mit dem Ziel, des Sichtbarmachens von großartigen Projekten in Niederösterreich.“

Das aktive bestehende Dorfgemeinschaftshaus ist eine gute Möglichkeit, einen sozialen Knotenpunkt zu schaffen. Sabine Bauer, Obfrau des Dorferneuerungsvereins „Mitten im schönen Sparbach“ zum Dorfgemeinschaftshaus im Apfeldorf: „Bei uns ist das so, dass die Ideen bei Festen, Feiern und am Stammtisch entstehen, wenn wir im Dorfgemeinschaftshaus beisammensitzen. Darum ist es wichtig, sie wiederzubeleben.“

Weitere Informationen: https://www.dorf-stadterneuerung.at/, NÖ Regional, Barbara Ziegler, Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Telefon +43 676 88 591 321, E-Mail barbara.ziegler @ noeregional.at

