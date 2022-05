Gesprächsreihe „Dein Wien. Deine Stadt“ der Stadt Wien startet in erste Runde: Dialog auf Augenhöhe mit Migrant*innen-Organisationen

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Dein Wien. Deine Stadt“ startete diese Woche die neue Gesprächsreihe „Dein Wien. Deine Stadt“ der Abteilung Integration und Diversität. Ziel dieser Reihe ist die Teilhabe und Teilnahme von nach Wien zugewanderten Menschen in allen Lebensbereichen zu fördern. Sechs Veranstaltung in sechs unterschiedlichen Bezirken zum Thema „Herausforderungen der Pandemie für die Communities“ finden in der ersten Runde statt.

Empfehlung des Wiener Integrationsrats

Wiener*innen mit Migrationshintergrund sind von wachsenden sozialen Klüften besonders stark betroffen. Um die wachsende Ungleichheit in vielen Lebensbereichen zu bremsen, empfahl das unabhängige Expert*innen Gremium W.I.R. - der Wiener Integrationsrat in seinem ersten Statement im Dezember letzten Jahres den Aufbau und die Förderung von Community-basierten Aktivitäten.

„Mein Ziel ist eine vernünftige und lösungsorientierte Integrationspolitik. Umso wichtiger ist es, die Expertise von Wissenschaftler*innen und Forscher*innen ernst zu nehmen und entsprechende Maßnahmen für die Wiener Integrationspolitik daraus abzuleiten. Die neue Gesprächsreihe ‚Dein Wien. Deine Stadt‘ knüpft an die Empfehlungen des Wiener Integrationsrats an. Dabei geht es im Kern darum, dass nicht über Migrant*innen geredet wird, sondern Migrant*innen für sich sprechen und sich aktiv an den Veränderungsprozessen beteiligen“, sagt Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

Zuhören, Informationen teilen und voneinander lernen

„Die ersten zwei Veranstaltungen haben uns gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch und die Vernetzung ist. Die Teilnehmer*innen berichteten über ihre Erfahrungen und Bewältigungsstrategien der Pandemie. Zuhören, Informationen teilen und voneinander lernen stand im Mittelpunkt“, berichtet der Initiator der Gesprächsreihe Kemal Boztepe, Stv. Abteilungsleiter Integration und Diversität.

Neben der Gesprächsreihe „Dein Wien. Deine Stadt“ setzt die Abteilung Integration und Diversität noch weitere Schwerpunkte zur Förderung von Community-basierten Aktivitäten wie kostenlose Elternbildungsworkshops für Schulen und Vereine, Kleinförderungen für Migrant*innen-Organisation oder die Erarbeitung eines Ausbildungsprogramms für Vermittler*innen zwischen Communities und Einrichtungen im Grätzl.

Termine „Dein Wien. Deine Stadt“ unter https://www.wien.gv.at/menschen/integration/weiterbildung/deine-stadt.html

