Fahrbahnerneuerung Schwallenbach - Willendorf

Kosten von 105.000 Euro übernimmt das Land

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahn der Landesstraße L 7140 zwischen Schwallenbach und Willendorf in der Wachau wurde neu asphaltiert. Die Fräs- und Heißmischgutarbeiten führte die Firma Pittel+Brausewetter aus Herzogenburg in einer Bauzeit von zwei Kalendertagen aus. Restarbeiten werden noch von der Straßenmeisterei Spitz in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen der Region bis Mitte Juni andauern. Die Gesamtkosten von rund 105.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Im Vorfeld wurden durch die Straßenmeisterei Spitz, entlang des geplanten Baufeldes, die situierten Stützmauern sowie einzelne Schadstellen mit einer bituminösen Tragschichte saniert. Im Anschluss daran wurde auf einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern unter Beibehaltung der Straßenbreite ein neuer Fahrbahnbelag wieder aufgebracht.

Bedingt durch die aufgetretenen Schäden und Fahrbahnunebenheiten entsprach die Fahrbahn der Landesstraße L 7140 zwischen Schwallenbach und Willendorf nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen - dieser Bereich wird auch als internationaler Donauradweg „EuroVelo 6“ geführt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

