Czernohorszky: Die Wiener Stadtgärten starten mit der Auspflanzung der diesjährigen Sommerblumen!

Ein bunter Mix an Zinnien und Lampenputzergräser sorgt schon bald für farbenfrohe Abwechslung in der Stadt!

Wien (OTS) - Zeit für sommerliche Blütenpracht: Mit dem Beginn der Sommermonate pflanzen die Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner die Sommerblumenauswahl des heurigen Jahres in ihren Beeten aus. Diesmal sorgen rund 400.000 Sommerblumen in über 700 sogenannten „Wechselflorbeeten“, die sich durch abwechselnde und schonende Bepflanzung auszeichnen, für eine aufregende Farbenpracht. Neben den Wechselflorbeeten kümmern sich die Wiener Stadtgärtner*innen um rund 136.000 m² Gräser- und Staudenflächen.

„Nicht nur wir Wienerinnen und Wiener dürfen uns an dem prachtvollen Farbenfeuerwerk dieser Blumen erfreuen, auch die Insekten haben etwas von diesem Blütenmeer: Denn durch das Aussetzen der Sommerblumen wird die Biodiversität gezielt gestärkt. Ein Dank an alle Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner, die das mit ihrer Arbeit möglich machen!“, so Jürgen Czernohorszky, Klimastadtrat.

Sommerblumenwahl 2022

Ende Mai präsentiert sich Wien in den Farbakzenten Gelb, Orange und Rot. Weiße und beige Farbtupfer runden die Sommerblumenauswahl des Jahres 2022 ab. Sie möchten gerne Näheres über die diesjährigen Sommerblumen der Wiener Stadtgärtner erfahren? Rund 500 Tafeln bei den Sommerblumenbeeten informieren über die ausgepflanzten Blumensorten:

Zinnia elegans ‘Benary’s Giant Mix‘– Zinnie

Gaura lindheimeri ‘Geyser White‘ – Garten-Prachtkerze

Canna indica ‘Cannova Orange Shades’ – Indisches Blumenrohr

Pennisetum villosum ‘Nemira‘– Lampenputzergras

Pennisetum(setaceum) advena ‘Rubrum’– Lampenputzergras

Robuste Gräser- und Staudenbeete

Aufgrund der steigenden Temperaturen im dicht verbauten Stadtgebiet und länger anhaltende Hitzeperioden setzen die Wiener Stadtgärten vermehrt auf die Pflanzung von Gräser- und Staudenbeeten. Gräser und Stauden gedeihen in bescheidenem Magerboden, sodass die kostbare Ressource Wasser nur äußert sparsam verwendet werden muss. Durch eine Kiesabdeckung wird außerdem die Bodenaustrocknung verlangsamt, die Luft- und Wasserdurchlässigkeit verbessert und einer Verdichtung durch Betreten (wie beispielsweise durch Tauben usw.) entgegengewirkt. Das bestehende Sortiment der Wiener Stadtgärten umfasst insgesamt 8 Mischungen, bei zwei davon handelt es sich um sogenannte „Niedrigstaudenmischungen“. Letztere werden vor allem in Straßenbereichen eingesetzt, die ein hohes Maß an Sichtweite aufweisen müssen, um Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Bunte Beete für mehr Biodiversität in der Großstadt

Sommerblumenbeete als auch Gräser- und Staudenbeete helfen dabei, die Artenvielfalt in Wien zu erhöhen. Im Gegensatz zu einem artenarmen Rasen zeichnen sich Sommerblumenbeete sowie Gräser- und Staudenbeete durch verschiedene Pflanzen aus. Nicht nur für uns Menschen sind sie ein bunter, erfreulicher Blickfang: Gerade Tieren und Pflanzen bieten sie wichtigen Lebensraum und Nahrung. Insekten freuen sich über das reichhaltige Angebot an Blüten und Unterschlupfmöglichkeiten, Brutvögel wiederum über das große Angebot an Insekten, mit dem sie sich selbst und ihren Nachwuchs inmitten der Stadt versorgen können.

