Am 19. Mai 2022 fand nach 2-jähriger Pause wieder die Jahrespräsentation der Renommierten Weingüter Burgenland im Schloss Esterházy statt.

Eisenstadt (OTS) - Mehr als 500 Gäste – Fachpublikum, Weinliebhaber und Freunde der RWB – fanden sich im Schloss Esterházy ein, um im wundervollen Ambiente der Prunkräume zu verkosten, mit den Winzer:innen zu plaudern und burgenländischen Wein zu genießen. Präsentiert wurde eine große Auswahl der aktuellen Jahrgänge aus der Schmiede der Renommierten Weingüter Burgenland. Burgenländische Weinvielfalt auf höchstem Niveau.

Die Renommierten Weingüter Burgenland vereinen Weingüter aus allen Weinbaugebieten des Burgenlandes. 12 Winzer- und Winzerinnen, die durch Umdenken und Vordenken ihren Weg gehen, Pionierbetriebe, Botschafter des burgenländischen Weinbaus – der Herkunft verpflichtet, mit einem klaren Bekenntnis zu naturnahem Weinbau, Vielfalt, Handwerk und Individualität. Die Weingüter der RWB produzieren Weine mit unverwechselbarem Stil, die den ureigenen Charakter des Bodens, der Sorte und der Menschen hinter den Weinen in sich tragen. Sie sind sozusagen die Essenz der Vielfalt des Burgenlandes.

Im Rahmen des offiziellen Empfanges wurde das Thema Biodiversität in den Mittelpunkt gestellt, das im Fokus des Engagements der burgenländischen Winzergruppe steht. Der Erhalt der Artenvielfalt und der Ressourcen sowie ein sorgsamer Umgang mit Natur und Boden prägen das Handeln der RWB Winzer:innen. Einer zunehmend „ausgeräumten“ Landschaft wird mit einem artenreichen Blütenangebot durch die Begrünung der Weingärten entgegengewirkt und so eine wichtige Nahrungsquelle für Nützlinge und Insekten geschaffen. Die Neuanlage, Pflanzung und Pflege von Hecken und Bäumen schafft Lebens- und Rückzugsraum für Tiere und Vögel. Der gänzliche Verzicht auf Insektizide und Herbizide versteht sich von selbst. DI Johannes Ehrenfeldner, Direktor des Nationalparks Neusiedlersee-Seewinkel, erörterte in diesem Zusammenhang die Gemeinsamkeiten und Überschneidungen von Naturschutz und nachhaltiger Bewirtschaftung und Weinbau.

Im Anschluss würdigten Bundesrätin Mag. Sandra Gerdenitsch und der Präsident der burgenländischen Landwirtschaftskammer Abg.z.NR DI Nikolaus Berlakovich das Engagement und den Beitrag der Renommierten Weingüter Burgenland zur Entwicklung der burgenländischen und österreichischen Weinwirtschaft.

Ein wichtiges Anliegen ist es den Renommierten Weingütern Burgenland, die Ausbildung von Weinfachleuten zu fördern. Die RWB-Gruppe möchte hier zukünftigen Multiplikatoren und internationalen Weinexperten Wein aus dem Burgenland näherbringen, ganz im Sinne der Zielsetzung, das Qualitätsprofil des burgenländischen Weines zu schärfen und Ansehen und Ruf des burgenländischen Weines auch international zu steigern. Die Renommierten Weingüter Burgenland vergeben daher gemeinsam mit der Raiffeisenlandesbank Burgenland jährlich ein Stipendium in der Höhe von Euro 1.000,00 an eine internationale StudentIn einer der weltweit renommiertesten Weinausbildungen, des „WSET Diploma in Wines and Spirits“ an der Weinakademie Österreich. RWB-Präsident Kurt Feiler überreichte im Rahmen der Jahrespräsentation gemeinsam mit Dr. Josef Schuller MW, Geschäftsführer der Weinakademie Österreich, das RWB-Stipendium an den diesjährigen Stipendiaten Chan Tsz Kit aus Hong Kong.

Die RWB-Winzer:innen sehen sich nicht nur in der Verantwortung für die Natur- und Kulturlandschaft, für den Erhalt der Bodenressourcen und der Artenvielfalt. Sie engagieren sich auch sozial. Die burgenländische Winzervereinigung hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, soziale Projekte und Einrichtungen im Burgenland zu unterstützen. So kommen die Gesamteinnahmen der diesjährigen Jahrespräsentation dem Kinderdorf Pöttsching zugute.

Präsentiert wurden auch die 2 Sondereditionen der Renommierten Weingüter Burgenland – das Weinpaket „Vielfalt RWB“ und die Special Edition „Best of Burgenland“ in der Holzkiste mit den Flagship-Weinen aller 12 RWB Weingüter.

Informationen und Bestellung unter www.rwb.at.

