NEOS unterstützen Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Hoyos: „Es wird auch am Staatsoberhaupt liegen, die Bundesregierung vehement an ihre vielen Versprechen zu erinnern und deren Umsetzung einzumahnen.“

Wien (OTS) - „Wie im zweiten Wahlgang vor sechs Jahren werden wir NEOS Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei seiner erneuten Kandidatur unterstützen und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos.

NEOS stehen auch voll hinter den Worten des Bundespräsidenten, dass mutig klare Positionen bezogen werden müssten. „Mehr Mut würde den anderen Parteien tatsächlich gut zu Gesicht stehen, nicht nur in Bezug auf Putins Krieg in der Ukraine“, so Hoyos. „In den kommenden sechs Jahren wird es auch am Staatsoberhaupt liegen, die Bundesregierung vehement an ihre vielen Versprechen zu erinnern und deren Umsetzung einzumahnen. Zu viele Reformen, die für eine gute Zukunft unseres Landes notwendig sind, stehen nach wie vor aus – seien es Maßnahmen, um die Inflation in den Griff zu bekommen, beim Klimawandel endlich Meter zu machen oder die Korruption im politischen System endlich zu beenden.

Wir erwarten uns in Alexander Van der Bellen eine laute Stimme für diese Anliegen und werden dafür immer ein starker Partner sein – für den Bundespräsidenten und die Österreicherinnen und Österreicher.“

