FCG Burgenland: Gelungene Übergabe bei der Landeskonferenz

Im Burgenland stand die FCG-Landeskonferenz unter dem Motto: „Fairness für alle!“

Eisenstadt (OTS) - Dabei gelang es dem langjährigen Landesvorsitzenden Andreas HOCHEGGER eine deutlich gestärkte FCG nach seinem über 30-jährigen Engagement in vielen Funktionen zu übergeben, wofür er mit dem „Goldenen Ehrenzeichen der FCG-Österreich“ ausgezeichnet wurde.

Die Aufbruchstimmung, die durch den neuen Vorsitzenden Helmut GAAL und seine Stellvertreter*innen ausgelöst wurde, drückte sich auch im Wahlergebnis mit 100 % aus. In der FCG Burgenland sind Simone BRAUNSTEIN, Christian JANISCH, Martin MASCHLER und Verena STROBL stellvertretende Vorsitzende, im ÖGB-Landespräsidium sind mit Helmut GAAL und Verena STROBL erstmals 2 Sitze durch die FCG repräsentiert. So ist für diese gelungene Landeskonferenz dem Vorbereitungsteam um Landesekretär Georg ALTENBURGER ebenso zu danken, wie der „neuen Generation“ an Funktionär*innen , die mit viel „frischem Wind“ zu neuen Ufern aufbricht!

Rückfragen & Kontakt:

Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter

Mag. Denis Strieder, BA

Pressereferent

Telefon: +43 1 534 44-39287

E-Mail: presse @ fcg.at