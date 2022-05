Toyota Material Handling Austria setzt auf Logistics Solutions Integration

Wien/Wiener Neudorf (OTS) - Mit dem neu geschaffenen Bereich Logistics Solutions Integration (LSI) bietet Toyota Material Handling zukünftig integrierte Gesamtlösungen aus einer Hand. Das erste LSI-Projekt steht bei der Post Systemlogistik GmbH in Österreich bereits in den Startlöchern.

Nachdem Toyota seine Branchenpräsenz mit der Übernahme von Bastian Solutions und Vanderlande Industries bereits 2017 konsequent ausgebaut hat, folgt in der DACH-Region der nächste Schritt: Mit dem Bereich Logistics Solutions Integration (LSI) stellt sich Toyota Material Handling als Gesamtanbieter für schlüsselfertige, integrierte Automatisierungslösungen neu auf.

Verantwortet wird der neue Bereich in Österreich von Dipl.- Ing. Josef Dax in seiner Funktion als Director Logistics Solution bei Toyota Material Handling Austria. Die österreichische Landesgesellschaft ist bereits seit mehreren Jahren Automations-Kompetenz-Zentrum für Zentral- und Südosteuropa und hat zahlreiche Projekte im Bereich Fahrerlose Transportsysteme, Schmalganglösungen, Regallösungen etc. umgesetzt.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir auf unserem Weg zum Komplettanbieter ein erstes Projekt mit Post Systemlogistik auf nationaler Ebene umsetzen dürfen,“ so Dipl.-Ing. Josef Dax, Director Logistics Solutions Toyota Material Handling Austria.

Integrierte Gesamtlösungen aus einer Hand

Das unter dem Bereich LSI gebündelte Angebot umfasst einige der neuesten Intralogistik-Technologien, die darauf ausgelegt sind, die betriebliche Effizienz und Rentabilität zu steigern. Vom Wareneingang über die Lagerung und Kommissionierung bis zum Verpacken und Versand kommen automatisierte Palettenlager, Shuttle- und selbsttragende Systeme, Sortierer, Förderanlagen und Fahrerlose Transportsysteme (FTS) zum Einsatz. Dazu sorgt ein Warehouse Execution System (WES) dafür, dass die Lagertechniksteuerung (WCS) und Lagerbestandsverwaltung (WMS) softwareseitig integriert sind.

Ein wesentlicher Fokus des erweiterten Portfolios liegt auf einem intelligenten, automatisierten Kleinteilelager, das automatisierte Roboter zur Lagerung nutzt. Über sein Tochterunternehmen Bastian Solutions bietet Toyota das modulare und hochdichte System nun auch im deutschsprachigen Raum an. Dabei profitieren die Kunden von der großen Erfahrung des Systemintegrators Bastian Solutions, der seit 2013 ein offizieller Partner von AutoStore® ist.

Post Systemlogistik lässt Lagerprozesse automatisieren

Mit der Automatisierung eines Kleinteilelagers der Post Systemlogistik Gmbh (ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG) konnte bereits ein namhafter Projektpartner gewonnen werden: drei Toyota Material Handling Ländergesellschaften (Deutschland, Spanien und Österreich) haben gemeinsam ein Gesamtkonzept ausgearbeitet. Dieses hat die Post Systemlogistik überzeugt, das erste LSI-Projekt in der DACH-Region mit dem Toyota Material Handling Team zu realisieren.

„Mit dem Projekt möchten wir die Kapazität und Produktivität unseres Fulfillmentzentrums steigern. Dazu ist es unser Ziel, die Kundenzufriedenheit durch schnellere und zuverlässigere Prozesse weiter zu erhöhen. Zusätzlich hat die neue Lösung das Potenzial, die Arbeitsergonomie für unsere Mitarbeiter deutlich zu verbessern“ , erläutert Thomas Hagen, Head of AutoStore® & Automatisation bei der Österreichischen Post die Zusammerarbeit.

Gebündelte Beratungskompetenz und exzellenter Service

Mit dem neuen Geschäftsbereich profitieren Kunden aus der DACH-Region von einem umfassenden Angebot an integrierten Automatisierungslösungen. Dabei steht ihnen mit dem Know-how von Bastian Solutions, Vanderlande und Toyota Material Handling eine gebündelte Kompetenz zur Verfügung, die in der Logistikbranche einzigartig ist. Hinzu kommt ein umfassender Kundendienst, der von vorbeugender Wartung bis zum kompletten Servicepaket sowie Fernüberwachung und Finanzierungsoptionen reicht.

Damit ist Toyota Material Handling Austria nun als Gesamtlösungsanbieter in der Lage, schlüsselfertige Automatisierungsprojekte zu entwerfen und zu integrieren, die individuell auf Kundenanforderungen zugeschnitten sind.

Über Toyota Material Handling Austria:

Toyota Material Handling Austria ist die österreichische Landesgesellschaft der Toyota Material Handling Group und ein Unternehmen der Toyota Industries Corporation (TICO), dem weltgrößten Hersteller von Flurförderzeugen und Lagertechnik. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Produkt- und Lösungsportfolio an, das alle Fragen und Bereiche der Intralogistik abdeckt. Dazu zählen gängige Flurförderzeuge, sowie teil- und vollautomatisierte Logistiksysteme mit intelligenten Softwarelösungen, die Arbeitsabläufe optimieren und Maschinen, Systeme sowie Prozesse miteinander vernetzen.

