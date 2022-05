Continentale Versicherungsverbund: Solides Wachstum – stabile Ertragslage

Dortmund/Wien (ots) - Der auch auf dem hiesigen Markt aktive Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit erzielte 2021 ein überdurchschnittliches Wachstum. Die Prämieneinnahmen im selbst abgeschlossenen Geschäft erhöhten sich um 4,2 Prozent auf 4,35 Milliarden Euro. Wie im Vorjahr trugen alle Sparten zu dieser Entwicklung bei, im vergangenen Geschäftsjahr vor allem die Lebensversicherung. Außerdem verzeichnet die Unternehmensgruppe mit den Marken Continentale, EUROPA und Mannheimer eine weiterhin gute Ertragslage.

Der Kapitalanlagebestand des Verbundes stieg um 3,9 Prozent auf 25,40 Milliarden Euro. Das Kapitalanlageergebnis nahm um 2,6 Prozent auf 633 Millionen Euro zu. Unter dem Strich erwirtschaftete der Konzern ein Bruttoergebnis von 750 Millionen Euro. Nach Abzug der ergebnisabhängigen Steuern bleibt ein Rohergebnis von 686 Millionen Euro. Wie üblich kommt der weit überwiegende Teil davon den Versicherten zugute. Darüber hinaus wurde das Eigenkapital um 56 Millionen Euro auf 988 Millionen Euro aufgestockt.

Continentale Lebensversicherung kratzt an der 1-Millarde-Marke

In Österreich ist der Continentale Versicherungsverbund im Geschäftsfeld Lebensversicherung tätig. Die Prämieneinnahmen kletterten hier um 8,7 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro.

Träger des Wachstums war wie in den Jahren zuvor insbesondere die Continentale Lebensversicherung AG. Die Prämieneinnahmen der Gesellschaft stiegen um 11,3 Prozent auf 998 Millionen Euro und erreichten damit fast die 1-Milliarde-Marke. Das Unternehmen erzielte im Einmalerlagsgeschäft ein deutliches Plus. Strategiegemäß ist der Anteil der Einmalerläge an den gesamten Prämieneinnahmen bei der Continentale Lebensversicherung mit 15,8 Prozent aber weiterhin relativ gering. Die laufenden Prämien des Traditionshauses stiegen um 6,7 Prozent.

Die seit 1996 in Österreich aktive Continentale steht für Verlässlichkeit und Stabilität. Zudem verbessert sie ihr Angebot stetig im Sinne der Kunden. Aufgrund des rasanten Wandels in der Arbeitswelt bewertete sie 2021 die Risiken vieler Arbeitsfelder in ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung neu. Für mehr als 500 Berufe ist diese seitdem noch günstiger.

Starker Partner in der Risikolebensversicherung

Die EUROPA Lebensversicherung AG konnte die Prämieneinnahmen um 2,3 Prozent auf 372 Millionen Euro steigern. In ihrem Kerngeschäftsfeld Risikolebensversicherung wird sie aufgrund der individuellen Produktgestaltung und des sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses hochgeschätzt. Vertriebspartner wie Kunden des Direktversicherers profitieren überdies von schlanken Antragsprozessen und einem unkomplizierten, digital gestützten Service.

Die Produkte der Continentale Lebensversicherung und der EUROPA Lebensversicherung sind in Österreich über die Continentale Assekuranz Service GmbH erhältlich.

Weitere Informationen finden freie Vermittler unter https://makler.continentale.at. Speziell für Kunden aufbereitete Informationen gibt es unter www.continentale.de/kunden-in-oesterreich.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählt sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gerfried Karner

Geschäftsführer Continentale Assekuranz Service GmbH

Tel.: 01/5123352-16

office @ continentale.at